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        Hakkari'de "Gelecek Seçimlerine Destek" projesinin kapanış toplantısı yapıldı

        Hakkari Üniversitesince, AB Erasmus Programı kapsamında hazırlanan ve 4 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle uygulanan "Gelecek Seçimlerine Destek" projesinin kapanış toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:42
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        Hakkari'de "Gelecek Seçimlerine Destek" projesinin kapanış toplantısı yapıldı
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        Hakkari Üniversitesince, AB Erasmus Programı kapsamında hazırlanan ve 4 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle uygulanan "Gelecek Seçimlerine Destek" projesinin kapanış toplantısı düzenlendi.

        Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Proje Koordinatörü Ali Can Gözcü, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

        Projenin Avrupa Birliği tarafından desteklenen sayılı KA2 projelerinden biri olduğuna işaret eden Gözcü, "Projenin süresi 36 aydı. Proje bedeli 242 bin avroydu. 5 ülkeden 7 ortağımız bulunuyordu. 3 konu üzerine odaklandık. Okuldan erken ayrılma, beceri uyumsuzluğu ve ne eğitimde ne istihdamda olmama konularıydı. Ortaklarımızla sahada durumu tespit etmek için çalışma yürüttük. Sahada meslek liselerini seçerek bu liselerde odak grup çalışmaları, anketler yaptık. Odak gruplarına eğitim verdik." dedi.

        İtalya Padova'da gördükleri eğitimden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer ortaklarla eğitim modülü geliştirdiklerini belirten Gözcü, bu kapsamda ürettikleri içeriği ortak ajans koçluğu ve mentörlük çerçeve programında Hakkari, İtalya, İspanya ve Hollanda'daki meslek liselerinde uyguladıklarını aktardı.

        Genç kitlenin yeteneklerini keşfetmeleri için onlara rehberlik yapacak en önemli kişinin öğretmenler olduğunu ifade eden Gözcü, şunları kaydetti:

        "Projenin hedefi doğrultusunda öğretmenlere koçluk becerileri kazandırdık. Velilerle görüşmeler yaptık. Dünyanın her yerinden ulaşılabilir bir eğitim modülü hazırladık. Bunun etkilerini tespit etmek de önemli olan başka bir noktaydı. Bir yıl sonra yaptığımız çalışmanın etkilerini araştırmak için odak gruplarındaki öğrencileri ziyaret ettik. Ve yaptığımız görüşmelerde çok güzel sonuçlara ulaştık. Odak grup sorularını İtalya'da, İspanya'da, Hollanda'da da uygulayacağız. Bir kıyas yapma imkanı sunması lazım. Hakkari'deki bir sonuç, İtalya Treviso'daki meslek lisesindeki sonuçla birebir örtüştü."

        Toplantıya Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz ve projede görev alan akademisyenler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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