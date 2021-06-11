Hakkari'de HDP önündeki eylemde 9'uncu hafta; yavrularımızı kurtaracağız



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi, HDP il başkanlığı önünde 9'uncu haftada da devam etti. Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce 13 yaşındayken kaybolan kayınbiraderi için eyleme katılan Erhan Eren, HDP kapatılana kadar eylemlere devam edeceklerini belirtirken, yapılan ortak açıklamada "Terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız" denildi.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan 12 aile ve yakınları, yürüyerek HDP il binası önüne geldi. Yürüyüş boyunca aileler "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları atıp, Türk bayrakları ve üzerinde 'Hiçbir annenin yüreği yanmayacak, PKK kaybedecek anneler kazanacak' yazılı pankartlar taşıdı. HDP'liler ise ailelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak yüksek sesle müzik açtı.

Oğlu 9 yıl önce dağa kaçırılan, Nihal Çiftçi; Hakkarili aileler adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye´ye haykırıyoruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK´nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz, yüreği yanık olan anneler olarak tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. Ve biz çocuklarımızı HDP´den istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

8 yıl önce 13 yaşındayken Şemdinli ilçesinde kaybolan kayınbiraderi için eşiyle birlikte eyleme katılan Erhan Eren ise, "Buraya eşimi desteklemek için geldim. Biz sonuna kadar buradayız. PKK terör örgütü ününde eylemlerimize devam edeceğiz. Eşime ve buradaki bütün annelere destekçi olarak geldim ben sonuna kadar da eylemlerimizi sürdüreceğiz. HDP kapatılıncaya kadar da bu eylemlere devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-06-11 16:07:46



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