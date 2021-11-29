Diyarbakır'ın Sur İlçe Müftülüğünden Hakkari İl Müftülüğüne atanarak İsmail Fakirullahoğlu görevine başladı.

İsmail Fakirullahoğlu’nun Hakkari İl Müftülüğüne atanması dolaysıyla Merkez Hacı Sait Camii’nde program düzenlendi. Program Diyarbakır Dini İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaş’ın Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani’nin İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun yeni görevinin hayırlara vesile olması temennileriyle devam eden programda konuşan Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Almış olduğum görevin ağırlığını biliyorum. İnşallah bu hayırlı ve zor görevin üstesinden hep beraber geleceğiz. İl müftülüğü görevimin ilk gününde benimle olan, bugüne kadar beraber çalıştığım il ve ilçe müftüleri ile Diyarbakır Dini İhtisas Merkezi Müdürüne şükranlarımı arz ediyorum. Yolumuzun açık, hayırlı ve verimli hizmetlerimizin daim olmasını Yüce Allah’tan diliyorum" dedi.

Diyarbakır İl Müftüsü Karabayır ile Bitlis İl Müftüsü Geylani’nin İl Müftüsü Fakirullahoğlu’na cübbe ve sarık giydirmelerinin ardından program sona erdi. Programa, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, Diyarbakır Dini İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaş, Hakkari'deki ilçe müftü veya vekilleri, Diyarbakır Sur İlçe Müftüsü İlhan Günay, Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, din görevlileri ve müftülük büro personelleri katıldı.

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