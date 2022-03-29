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2022 HAKKARİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 04:20 05:43 12:14 15:47 18:35 19:52 2 03.04.2022 Pazar 04:19 05:41 12:13 15:48 18:36 19:53 3 04.04.2022 Pazartesi 04:17 05:40 12:13 15:48 18:37 19:54 4 05.04.2022 Salı 04:15 05:38 12:13 15:48 18:38 19:55 5 06.04.2022 Çarşamba 04:13 05:37 12:13 15:48 18:39 19:56 6 07.04.2022 Perşembe 04:12 05:35 12:12 15:49 18:40 19:58 7 08.04.2022 Cuma 04:10 05:34 12:12 15:49 18:40 19:59 8 09.04.2022 Cumartesi 04:08 05:32 12:12 15:49 18:41 20:00 9 10.04.2022 Pazar 04:07 05:31 12:12 15:49 18:42 20:01 10 11.04.2022 Pazartesi 04:05 05:29 12:11 15:50 18:43 20:02 11 12.04.2022 Salı 04:03 05:28 12:11 15:50 18:44 20:03 12 13.04.2022 Çarşamba 04:01 05:27 12:11 15:50 18:45 20:04 13 14.04.2022 Perşembe 04:00 05:25 12:10 15:50 18:46 20:06 14 15.04.2022 Cuma 03:58 05:24 12:10 15:50 18:47 20:07 15 16.04.2022 Cumartesi 03:56 05:22 12:10 15:51 18:48 20:08 16 17.04.2022 Pazar 03:55 05:21 12:10 15:51 18:49 20:09 17 18.04.2022 Pazartesi 03:53 05:20 12:10 15:51 18:49 20:10 18 19.04.2022 Salı 03:51 05:18 12:09 15:51 18:50 20:11 19 20.04.2022 Çarşamba 03:50 05:17 12:09 15:52 18:51 20:13 20 21.04.2022 Perşembe 03:48 05:16 12:09 15:52 18:52 20:14 21 22.04.2022 Cuma 03:46 05:14 12:09 15:52 18:53 20:15 22 23.04.2022 Cumartesi 03:45 05:13 12:08 15:52 18:54 20:16 23 24.04.2022 Pazar 03:43 05:12 12:08 15:52 18:55 20:18 24 25.04.2022 Pazartesi 03:41 05:10 12:08 15:52 18:56 20:19 25 26.04.2022 Salı 03:40 05:09 12:08 15:53 18:57 20:20 26 27.04.2022 Çarşamba 03:38 05:08 12:08 15:53 18:58 20:21
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:37 05:07 12:08 15:53 18:59 20:23 28 29.04.2022 Cuma 03:35 05:06 12:08 15:53 19:00 20:24 29 30.04.2022 Cumartesi 03:33 05:04 12:07 15:53 19:00 20:25 30 01.05.2022 Pazar 03:32 05:03 12:07 15:54 19:01 20:26
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 05:40
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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