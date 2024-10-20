Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın öldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti, onu tutmaya çalışan kocası da yaralandı
Akşam saatlerinde Yeşildere Mahallesindeki 2 katlı binada bekçilik yapan eşine yemek götüren 49 yaşındaki Hülya Düzen, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Bu sırada eşini tutmaya çalışan Emirhan Düzen de aynı yere düşerek yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hülya Düzen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Emirhan Düzenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.