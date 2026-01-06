Habertürk
        Haldun Dormen, hastanede tedavi görüyor - Magazin haberleri

        Haldun Dormen, hastanede tedavi görüyor

        Duayen sanatçı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Dormen'in kontrol amaçlı yoğun bakımda olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:58
        Hastanede tedavi görüyor
        97 yaşındaki Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı. Duayen sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Dormen'in kontrol amaçlı yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

        Devlet sanatçısı ünvanına da sahip Haldun Dormen, bu sene sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

