Haldun Dormen, hastanede tedavi görüyor

97 yaşındaki Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı. Duayen sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Dormen'in kontrol amaçlı yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip Haldun Dormen, bu sene sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.