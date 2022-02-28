Halil Sezai adliyede! ‘Gerektiği gibi dövemedim!’ demişti... 0:00 / 0:00

DHA

Halil Sezai, daha önceden darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'e (67) yönelik, "Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

"KİMSEYE YÖNELİK HAKARETTE BULUNMADIM"

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık yarım saat ifade veren Paracıkoğlu, "Kimseye yönelik tehdit ve hakarette bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum, suçlamayı kabul etmiyorum." dedi. Ünlü şarkıcı, savcılıkta ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 15 Eylül 2020'de komşusunu darbettiği gerekçesiyle Halil Sezai Paracıkoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Paracıkoğlu'nun "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal", "silahla kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Paracıkoğlu, 3 ayrı suçtan toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklandıktan 42 gün sonra kararla birlikte tahliye olmuştu.