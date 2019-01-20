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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Halil Sezai, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Halil Sezai, sevilen şarkıları ve kendine has yorumuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.