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Halkbank emekli promosyon ücreti 2023 | Halkbank EYT emekli promosyonu

Halkbank emekli promosyon ücreti 2023 yılı güncel rakamları EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte emekli olacak çalışanlar tarafından merak ediliyor. Halkbank EYT emekli promosyon ücreti güncel ödeme listesi yayınlandı. İşte 2023 Halkbank EYT emekli promosyonu...

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  • Halkbank emekli promosyon ücreti 2023 | Halkbank EYT emekli promosyonu

    Halkbank emekli maaşı taşıma promosyonu güncel ücret listesi belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte emekli olup maaşını başka bankaya taşımat isteyen emekliler banka promosyon ücretlerini merak ediyor. Bu bankalardan biri de Halkbank... Peki, 2023  Halkbank emekli maaş taşıma promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 2023 Halkbank  EYT emekli promosyonu...
  • Halkbank emekli promosyon ücreti 2023 | Halkbank EYT emekli promosyonu

    Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
  • Halkbank emekli promosyon ücreti 2023 | Halkbank EYT emekli promosyonu

    Daha önce Halkbank promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerin iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

    Halkbank'tan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

    *Banka promosyon ödemeleri 8 Mart 2023 verilerini içermektedir. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla promosyon ödemelerinde artış ihtimali oluştu. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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