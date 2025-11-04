Halsey, konser sonrası acillik oldu. 31 yaşındaki ABD'li şarkıcı, dün yaptığı Instagram paylaşımında "küçük bir tıbbi acil durum" yaşadığını söyledi.

Boston'da verdiği konser sonrası sabah erken saate kadar acil serviste tedavi altına alınan şarkıcı, tekrar sahneye çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Grammy adayı sanatçı, "Boston, dürüst olacağım, dün geceki konserden sonra bu sabah 6'ya kadar acil servisteydim. Artık iyiyim ve bu gece rock yapmaya hazırım" ifadesini kullandı.

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan sanatçı, ayrıca tedavi gördüğü hastanedeki sağlık görevlilerini överek teşekkür etti.

Acil müdahale gerektiren rahatsızlığı hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Halsey, daha önce mücadele ettiği ciddi rahatsızlıklarını açıklamıştı. Sanatçıya 2022'de Lupus SLE (kelebek hastalığı) ve nadir görülen bir T hücreli lenfoproliferatif bozukluk teşhisi konduğunu açıkladı.

Kelebek hastalığı, bağışıklık sisteminin vücudun kendi doku ve hücrelerini yabancı olarak algılayıp saldırdığı otoimmün bir hastalık olarak biliniyor. T hücreli lenfoproliferatif bozukluk, lenfosit adı verilen bir tür beyaz kan hücresinin aşırı üretimiyle ilişkili olan bir dizi hastalığı anlatıyor. Halsey, hastalıklarını açıklarken, "Uzun lafın kısası, hayatta olduğum için şanslıyım" ifadesini kullanmıştı.

Lupus hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gören ünlü şarkıcı, eylül ayında yaptığı açıklamada, “Birkaç kemoterapi seansı daha tamamladım. Yeni bir port yerleştirildi'' demişti. Kemoterapi sürecinde kullanılan port, deri altına yerleştirilen küçük bir cihazın adı. Tedavi tamamlanana kadar burada kalıyor.

TÜRK HAYRANLARININ 'YENGE'SİYDİ

Halsey'in Türk seyirciler için yeri bir başka. Bir zamanlar Türk hayranları ona 'yenge' diye hitap ediyordu. Şarkıcı, rol alacağı biyografik senaryoyu yazan Türk senarist Alev Aydın'la 2019'da tanışmış ve ilişkiye başlamıştı. Alev Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu. 2021'de Ender Ridley adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Resmi olarak evlenmeyen çift, ilişkilerini Nisan 2023'te bitirdi.