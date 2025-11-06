Haluk Levent, bir konser vermek zorunda daha kaldı

Haluk Levent, İstanbul konserinin ardından bu kez Konya’da sahneye çıktı. 3 bin kişilik konser alanının tamamen dolmasıyla büyük bir izdiham yaşandı. Konser alanına sığmayan dinleyiciler nedeniyle Haluk Levent, ertesi güne bir konser daha eklemek zorunda kaldı.

Konya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde, biletler iki gün öncesinden tükendi. Yoğun ilgi üzerine planlanan ikinci konserin biletleri de kısa sürede satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Sahne performansıyla büyük alkış toplayan Haluk Levent, seyircisine seslenerek; “Beni şımartıyorsunuz! Yakında yeni şarkılarımla sizleri tekrar ziyarete geleceğim” dedi.

Haluk Levent, müzikseverlerle buluşmaya devam edeceğini ve yeni şarkılarını çok yakında sevenleriyle paylaşacağını da müjdeledi.