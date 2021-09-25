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Haberler Magazin Haluk Levent'ten öğrencilere destek: İlk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz - Magazin haberleri
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Haluk Levent'ten öğrencilere destek

AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla kira ve yurt fiyatları nedeniyle problem yaşayan üniversitelilere seslendi. Öğrencilere yardım edeceklerini belirten Levent, "İlk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı

Haluk Levent'ten öğrencilere destek: İlk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz - Magazin haberleri
Haluk Levent'ten öğrencilere destek
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HABERTURK.COM

Son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, üniversite öğrencileri için harekete geçti.

Yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan üniversitelilere yardım edeceklerini duyuran Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şunları söyledi:

Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise AHBAP Derneği'ne başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın...

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