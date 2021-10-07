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Haluk Levent ve Rus Kızıl Ordu Korosu'nun geliri 420 hasarlı yapıya

'Manavgat İyilik Hareketi'nin sivil inisiyatifle gerçekleştirilen Haluk Levent ve Rus Kızıl Ordu Korosu'nu dün akşam aynı sahnede buluşturan destek konserine 2 bini aşkın kişi katıldı. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen 2,5 saatlik konserde Kızıl Ordu’nun efsanevi ezgileriyle Cumhuriyet marşları söylendi. Konserden elde edilen gelirin Manavgat'ta yangından zarar gören 420 az hasarlı yapının tadilatı için kullanılacağı açıklandı

Haluk Levent ve Rus Kızıl Ordu Korosu'nun geliri 420 hasarlı yapıya
Gelir 420 hasarlı yapıya
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HABERTURK.COM

Manavgat Belediyesi, Ahbap Platformu ve kamuoyunda yardım faaliyetleriyle tanınan gönüllülerin katılımıyla oluşan 'Manavgat İyilik Hareketi'nin öncülüğünde düzenlenen Haluk Levent ve Rus Kızıl Ordu Korosu konseri, Manavgat Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Rus Kızıl Ordu Korosu'nun tarihinde ilk kez bir solist ile aynı sahneyi paylaştığı turnenin bu özel konserinde, 2 bini aşkın konuk Harbiye Marşı, Gençlik Marşı ve İzmir Marşı gibi cumhuriyet marşlarını hep birlikte seslendirdi. Konserden elde edilen gelirin, Manavgat'taki az hasarlı 420 yapının tadilatı için kullanılacağı açıklandı.

Kamuoyunda gönüllülük faaliyetleriyle tanınan Neşe Gönül, Feryal Gülman, Monik İpekel, Gonca Karakaş, Reyhan İpekel, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu'nun da dahil olduğu sivil inisiyatifin oluşturduğu 'Manavgat İyilik Hareketi' projesine Ahbap Platformu’nun kurucusu, sanatçı Haluk Levent de destek oldu ve Kızıl Ordu ile ortak konser organize edilmesi fikri doğdu. Bölgenin ekosisteminin tekrar canlandırılması, hasarın giderilmesi ve bölge halkının eski yaşantısına kavuşması için sorumluluk alarak harekete geçen gönüllülerin öncülüğünde dün akşam düzenlenen konsere Antalyalılar büyük ilgi gösterdi.

Manavgat İyilik Hareketi'nin öncülüğünde gerçekleşen konserin yanı sıra, bölgenin tekrar kalkınabilmesi ve turizmin canlanabilmesi için farklı etkinlikler de düzenlenerek iki günlük bir program oluşturuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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