Hamas 'ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararını' kınadı

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Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin DMO'yu terör listesine almasını kınayarak, "Bu karar Siyonist çıkarları ve onun gündemine göre hareket edildiğini teyit ediyor. Bölgeyle ilgili bu kör ön yargı devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, ABD'nin Kudüs konusu sonrasında Golan Tepesi'ne ilişkin kararlarının ardından bugün de DMO aleyhindeki kararının tek bir elden çıktığı ve işgal güçlerine karşı direniş adreslerini hedef aldığı aktarıldı.
ABD'NİN DMO'YU TERÖR LİSTESİNE ALMASI
AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.
Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu İran'daki 1979 devrimi sonrasında rejimi korumak amacıyla kurulmuştu. Ülkedeki en güçlü askeri yapı olduğu kabul edilen DMO, iç ve dış siyasette oldukça baskın olmasının yanı sıra ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü elinde tutuyor.
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