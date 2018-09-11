Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın doğrudan müzakereler olmaksızın sonlanmasını istediklerini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Meşal, "İsrail, nasıl Gazze'den çıkmaya mecbur kaldıysa bize toprak ve egemenlik vermesi için de buna mecbur kalması gerekir." dedi. AA'nın haberine göre; Meşal, hareketin, doğrudan müzakereler olmaksızın İsrail'in ablukasının sonlanmasını istediğini kaydetti.

Hamas'ın sahip olduğu değerler pahasına hiç kimsenin hoşnutluğunu kazanmak için uğraşmayacağını vurgulayan Meşal, "Hamas, Batı'ya yaranmak isteseydi onu Beyaz Saray'da ve diğer Avrupa başkentlerinde görürdünüz." ifadesini kullandı.

Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı meselesine de değinen Meşal, Hamas'ın uzlaşının gerçekleşmesi için gereken her şeyi yaptığını ve büyük adımlar attığını ancak Ramallah yönetiminin bu fırsatı değerlendirmediğini sözlerine ekledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

İsrail, 1967'deki Arap-İsrail savaşında Gazze'yi ele geçirmiş ancak 2005'te bu bölgeden çekilmişti.

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