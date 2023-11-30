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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas'tan 'İsrailli esir askerler' açıklaması

        Hamas'tan İsrailli esir askerlere ilişkin açıklama

        Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 01:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 01:48
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        Hamas'tan 'İsrailli esir askerler' açıklaması
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        Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti.

        AA'nın aktardığı habere göre; "Gazze'ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez." sözlerine yer veren Hamdan, direnişin "insani ara"nın sona ermesinden sonra her türlü olasılığa kendisini hazırladığını vurguladı.

        Hamdan, "Ateşkes bizim için yeterli değil. Aksine işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve saldırıların sona ermesi gerekiyor." dedi.

        İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

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        #Son dakika haberler
        #Hamas
        #israil
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