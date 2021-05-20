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Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum"

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Hamas yöneticisi Ebu Merzuk:
Hamas'tan ateşkes açıklaması
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AA

Lübnan merkezli el-Meyadin televizyon kanalına konuşan Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrailli güvenlik yetkililerin Gazze'ye düzenlenen saldırıların cumadan önce sonlandırılmasını ummadıkları belirtilmişti.

Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in "bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu" yorumunu yaptı.

ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu, Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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