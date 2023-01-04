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Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel alışverişte: Yanlış anlaşılmasın

8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz sene tek celsede sonlandıran Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, İstinye'de görüntülendi. Alışveriş yaparken objektiflere yansıyan ikili, buluşma nedenlerini açıkladı

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  • Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel alışverişte: Yanlış anlaşılmasın - Magazin haberleri

    Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Görgüzel, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız." demişti. Hamdi Alkan da bu sözleri sosyal medya sayfasına taşımıştı.

  • Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel alışverişte: Yanlış anlaşılmasın - Magazin haberleri

    "HAMDİ BENİ SİLMİŞ"

    Daha sonrasında Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." ifadelerini kullanmıştı.
  • Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel alışverişte: Yanlış anlaşılmasın - Magazin haberleri

    "YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN"

    İkili, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Görgüzel, "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın, annem ameliyat oldu. Hamdi Bey de sağolsun eski kayınvalidesi için bana destek oluyor. Birkaç eksiğimiz var onları alıp hastaneye annemin yanına gideceğiz" dedi.
  • Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel alışverişte: Yanlış anlaşılmasın - Magazin haberleri

    ÖPÜŞMESİNE ONAY VERMİŞTİ

    Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanmadan önce "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü. Sahne öncesinde Kangı, Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı.
  • Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel alışverişte: Yanlış anlaşılmasın - Magazin haberleri

    İrfan Kangı, oyunu keserek eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen Hamdi Alkan'a dönerek, "Hamdi Ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak." diyerek izlemeye gelenleri güldürmüştü.

    Görgüzel, oyun sonrası ise "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım." yanıtını vermişti.
  • Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel alışverişte: Yanlış anlaşılmasın - Magazin haberleri

    HAMDİ ALKAN KONUŞMAK İSTEMEDİ

    Hamdi Alkan, oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirdi.

    Konuşmak istemeyen Alkan, “Onların oyunu konuştular. Benim konuşacak bir şeyim yok. Güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim” dedi.

    İkilinin boşanmasına bu sahnenin neden olduğu iddia edilmiş ama taraflar bu söylentileri yalanlamıştı.
  • Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel alışverişte: Yanlış anlaşılmasın - Magazin haberleri

    "AYNI ÇATI ALTINDA BİR ERKEKLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

    Selen Görgüzel, boşanma sonrasında muhabirlerin, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı vermişti:

    "Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader, kısmet... Hayat bize ne getirir, bilemeyiz. Yalnızlığa biraz alıştım gibi ama tekrar aşık olmak istemiyorum. Hayatı paylaşacağım bir hayat arkadaşım olsun istiyorum. Evlilik düşünmüyorum çünkü... Aynı çatı altına bir erkek ile tekrar girmek istemiyorum."

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