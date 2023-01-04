Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel alışverişte: Yanlış anlaşılmasın

"AYNI ÇATI ALTINDA BİR ERKEKLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"



Selen Görgüzel, boşanma sonrasında muhabirlerin, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı vermişti:



"Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader, kısmet... Hayat bize ne getirir, bilemeyiz. Yalnızlığa biraz alıştım gibi ama tekrar aşık olmak istemiyorum. Hayatı paylaşacağım bir hayat arkadaşım olsun istiyorum. Evlilik düşünmüyorum çünkü... Aynı çatı altına bir erkek ile tekrar girmek istemiyorum."