Hamdi Alkan'ın özel hayatı ve kariyeri son günlerde merak konusu oldu. Peki ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşındadır? Oynadığı veya yönettiği diziler ve filmler kısacası Hamdi Alkan hakkında herşey haberimizde...

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

15 Temmuz 1967 tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesi Döver Köyü'nde dünyaya gelen Hamdi Alkan, altı kardeşli bir ailenin en küçüğüdür. Babası emekli memur ve annesi ev hanımı olan Alkan, ilkokul, ortaokul ve liseyi Antakya'da okumuştur.

Girdiği üniversite sınavında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazanmış ve İstanbul'a yerleşmiştir. Okuduğu teknik bölüm dışında tiyatroya olan ilgisini ortaokul yıllarından bu yana sürdürmüş, 1990'lı yılların başlangıcında yeteneklerinin meyvesini toplamaya başlamıştır.

İlk olarak 1990 yılında TRT'de yayınlanan "3 aşağı 5 yukarı" adlı programla TV kariyerine adım atmış Gafur hüner ve Yalçın Menteş gibi camianın önemli isimleriyle çalışma şansını elde etmiştir.

TRT'deki skeçleri ve komedi programlarının ardından, yine kendisine ait olan "Öz ofsayt" isimli komedi programıyla TV kariyerine devam etmiştir. Sonra sırasıyla "Reyting Reyting", "Reyting Hamdi", "Hamdi Alkan TV", "Yumurcak TV" programlarıyla komedi programı ritüelini sürdürmüştür.

2001 yılında "Şellale" isimli filmde konuk oyuncu olarak yer almış,

2004 yılında Show TV'de Türkiye'nin Yıldızları yarışmasını düzenledi. Beren Saat ve Engin Akyürek bu yarışmadan çıkarak şöhret basamaklarını tırmanan ünlüler arasında yer almıştır.

2007 yılında "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım" adlı sinema filminin yönetmenliğini üstlenmiştir.



2009 yılında Turgut Özakman'ın "Dersimiz Atatürk" adlı filminin yönetmenliğini yapmıştır.

Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Hamdi Alkan'ın ilk evliliği 1989 yılında Canan Hoşgör ile olmuştur. Alkan'ın bu evlilikten 1998 ve 2007 doğumlu Zeynep ve Ayşe isimli iki kızı bulunmaktadır. Hamdi Alkan-Canan Hoşgör çifti 1999 yılında boşanmış, fakat 2006 yılında tekrar evlenmişlerdir. Çift, 2012 yılında tekrar boşanmıştır.

Hamdi Alkan, 24 Nisan 2015 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma'da dünya evine girmiştir.

Hamdi Alkan yakın zaman önce verdiği fazla kilolarla magazin basınında gündem olmuştu.

Filmleri ve Dizileri

2012 - İsmail Baki Tv (Tv Programı)

2012 - Yol Ayrımı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (2. Bölüm)

2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (Şeyh Yahya Efendi)(TV Dizisi)

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2006 - Güldünya (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Ezo Gelin (TV Dizisi)

2006 - Emret Komutanım: Şah Mat (Pehlivan) (Sinema Filmi)

2006 - Anadolu Kaplanı (Rafet) (TV Dizisi)

2004 - Afacanlar Kampı

2004 - En İyi Arkadaşım (Cino) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Pavarotti) (TV Dizisi)

2003 - Okul (Milli Eğitim Müfettişi) (Sinema Filmi)

2003 - Neredesin Firuze (Hoca) (Sinema Filmi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003

2002 - Reyting Hamdi (Hamdi-Gazman-Yarmagül) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)

2001 - Şellale (Sarhoş) (Sinema Filmi)

1995 - Şark Kahvesi (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1992 - Üç Aşağı Beş Yukarı (TV Dizisi)

1991 - Yeniden Doğuş Zamanı (Sinema Filmi)

Yönetmenlik Yaptığı Filmler ve Diziler

2015 - Selam: Bahara Yolculuk (Sinema Filmi)

2014 - 2015 O Hayat Benim (TV Dizisi)

2014 - Gurbette Aşk (TV Dizisi)

2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2012 - Kendimize Doğru (TV Dizisi)

2010 - Öğretmen Kemal (TV Dizisi)

2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi)

2008 - Komedi Türk (TV Dizisi)

2007 - Bayrampaşa :Ben Fazla Kalmayacağım (Sinema Filmi)

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2005 - Yumurcak TV (TV Dizisi)

2005 - Afacanlar Kampı (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

Senaryo

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi) 5. Sezon

Yapımcı Olduğu Diziler

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi) 5. Sezon

2006 - Güldünya (Yapım Yönetmeni) (TV Dizisi)

2005 - Afacanlar Kampı (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

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