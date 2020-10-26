Hamileliğin 34. haftasında artık bebeğiniz iyice büyüyüp gelişmeye başladı. Unutmayın ki karnınızda mükemmel bir canlı taşıyorsunuz. Peki, Hamileliğin 34. haftasında neler olur? Hamileliğin 34. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 34. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 34. HAFTASINDA NELER OLUR?

34. haftalık hamilelik döneminizde, aldığınız kilo hemen hemen artık sabitlenecek ve kilo alma hızınız büyük ihtimalle artık yavaşlayacak. Bu durum kulağa mükemmel geliyor ancak unutmayın ki zaten doğumdan sonra eski halinize kısa süre içerisinde geri döneceksiniz.

HAMİLELİĞİN 34. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİNDE NELER OLUR?

Normal süreçte izleyen bir gebelikte doğuma sadece 6 hafta kaldı. Şuan bebeğinizin boyu yaklaşık 45 cm ve ağırlığı ise 2,2 kg’ın biraz altında. Bu fazladan aldığı ağırlığın bir kısmı, sertleşen kemiklerinden kaynaklanıyor ancak sadece kafasındaki kemikler sertleşmiyor çünkü onlar doğumda maruz kalabileceği baskıya uyum sağlayabilmek için bir süre daha yumuşak kalacaklar.

Cildi biraz daha kalınlaştı ve oldukça yumuşak. Cildinin altında doğumdan sonra vücut ısısını kontrol edecek ve onu sıcak tutacak bir yağ tabakası oluştu. Verniks tabakası (Bebeğin cildini koruyan krem dokusundaki tabaka) kalınlaşıyor ve Lanugo saçları neredeyse tamamen kayboluyor.

Hamileliğin bu aşamasında çoğu bebek artık tamamen doğum pozisyonunu almış durumdadır.

Eğer karnınızın içini görebilseydiniz, bebeğinizin tırnakları parmak uçlarını geçecek kadar uzun olduğunu görebilirdiniz.

Merkezi sinir sistemi ile birlikte akciğerleri de gelişmeye devam ediyor. Eğer erken doğumdan korkuyorsanız, 34 ile 37. haftalar arasında doğan bebeklerin hiçbir sağlık problemi olmadığını duymak sizi bir nebzede olsa sizi mutlu edecektir. Kısa bir süreliğine küvezde kalabilirler ayrıca kısa dönemli ve çok ciddi olmayan sağlık sorunları olabilir ancak genelde uzun vadede tam zamanında doğan bebekler kadar sağlıklı olurlar.

Eğer erkek bebek bekliyorsanız, bu hafta testislerinin görebileceğinizi bilmenizi isteriz. (Erkek bebeklerin %3-4’ü aşağıya inmemiş testislerle doğar, fakat ilk doğum gününden önce testisleri inmiş olur).

Bir başka gelişme ise tırnakların artık parmak uçlarına ulaşacak boya gelmesi, bebeğinizin artık sizin kadar duyma yetisinin gelişmiş olması ve gözbebeklerinin ışığa karşı reaksiyon vermesidir.

Bebeğiniz hamileliğiniz boyunca normal bir şekilde hareket eder ve onun hareketini doğum esnasında bile hissedebilirsiniz. Büyüdükçe hareketleri biraz değişebilir ancak sonuna kadar en baştan beri sahip oldukları hareket döngüsünü devam ettirecektir. Ayrıca doğum yaklaştıkça bebeklerin hareketlerinin azaldığı düşüncesi pek doğru değildir, sadece daha az yere sahip olduklarından hareketleri kısıtlıdır.

Bebeğinizin beyni, ana rahminden itibaren öğrenmeyi sağlamak için trilyonlarca bağlantı oluşturuyor. Bütün bu beyinsel aktivite, bebeğinizin bu süreçte günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirmesinin sebebi olabilir ancak çocuğunuzun gelişiminin doğuma kadar tamamlanmasının imkânı yoktur. İlk bir yıl, bebeğinizin beyni büyüklük olarak 3 katına çıkacak ve yetişkin beyninin neredeyse 4’te 3’ü boyutuna gelecek.

HAMİLELİĞİN 34. HAFTASINDA ANNENİN BEDENİNDE NE GİBİ DEĞİŞİMLER OLUR?