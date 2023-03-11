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Hamilelik döneminde kilo kontrolü nasıl sağlanır? Gebelikte formda kalmanın yolu!

Her hamilelikte kilo alınması oldukça normal. Ancak araştırmalar kontrolsüz ve beklenenden fazla kilo alımının hem anne için hem de bebeğin sağlığı için risk oluşturabileceğini söylüyor. Ayrıca doğumdan sonra kilo vermek zor olabiliyor. Peki, hamilelik döneminde kontrollü kilo alımı nasıl sağlanır?

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  • Hamilelik döneminde kilo kontrolü nasıl sağlanır? Gebelikte formda kalmanın yolu! Hamileyken kilo alımı nasıl olmalı?

    1. YANA DOĞRU OTURMA

    Genellikle hamileliğin 8. haftasına doğru karın kaslarında ayrılma meydana gelir. Bu durum bebeğin karın içerisinde büyüdüğünü gösterir ve hormon değişimlerine neden olur. Bu kasların ayrılması zararsız olsa da doğumdan sonra karın şişkinlik adı verilen kalıcı görüntüye neden olabilir. Bu durumu önlemek için uzanırken ya da otururken yan tarafa dönmeyi deneyebilirsiniz.

     
  • Hamilelik döneminde kilo kontrolü nasıl sağlanır? Gebelikte formda kalmanın yolu! Hamileyken kilo alımı nasıl olmalı?

    2. SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

    Su içmenin hem sağlık hem de kilo kontrolü açısından oldukça önemli. Hamilelik döneminde yeterli su içmek, plasenta oluşumuna yardımcı olduğu için ekstra önemlidir. Eğer gün içerisinde su içmekte zorlanıyorsanız büyük bir su şişesi alıp çevrenizde bulundurabilirsiniz.

     
  • Hamilelik döneminde kilo kontrolü nasıl sağlanır? Gebelikte formda kalmanın yolu! Hamileyken kilo alımı nasıl olmalı?

    3. İKİ CANI BESLEMEK DÜŞÜNCESİ

    Gebelik döneminde çevrenizden "Artık iki can taşıyorsun" gibi cümleleri sık sık duyabilirsiniz. Ancak bu düşünce duyulduğu gibi doğru değil. Uzmanlara göre anne karnındaki bebeğin kalori ihtiyacı ile yetişkin bireyin ki eşit değil. Araştırmalar hamileliğin 6. ayından itibaren fazladan 300 kalori almanın yeterli olduğunu söylüyor. Bu konuda doktorunuzdan bilgi almakta fayda var.

     
  • Hamilelik döneminde kilo kontrolü nasıl sağlanır? Gebelikte formda kalmanın yolu! Hamileyken kilo alımı nasıl olmalı?

    4. EGZERSİZ YAPMAYI BIRAKMAYIN

    Egzersiz yapmak mutluluk hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Endorfin aynı zamanda doğum esnasında acıyı azaltan bir hormondur. Hamilelik döneminde hafif ve düzenli egzersizler yapmak hem kilo kontrolünü sağlamanıza hem de mutluluk hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Ancak ağır ve zıplamalı sporların yapılması tavsiye edilmez.

     
  • Hamilelik döneminde kilo kontrolü nasıl sağlanır? Gebelikte formda kalmanın yolu! Hamileyken kilo alımı nasıl olmalı?

    5. PROTEİN VE LİF ALIMINA EKSİLTMEYİN

    Düzenli olarak protein ve lif tüketmek hem kan şekerini dengeler hem de açlığı kontrol eder. Özellikle gebelik döneminde bağırsak problemleri yaşıyorsanız protein ve lif tüketimini eksiltmeyin. Meyve ve sebzelerin çoğunda lif bulunurken, yumurta, tavuk, balık gibi yiyeceklerden protein alabilirsiniz.

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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