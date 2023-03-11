3. İKİ CANI BESLEMEK DÜŞÜNCESİ

Gebelik döneminde çevrenizden "Artık iki can taşıyorsun" gibi cümleleri sık sık duyabilirsiniz. Ancak bu düşünce duyulduğu gibi doğru değil. Uzmanlara göre anne karnındaki bebeğin kalori ihtiyacı ile yetişkin bireyin ki eşit değil. Araştırmalar hamileliğin 6. ayından itibaren fazladan 300 kalori almanın yeterli olduğunu söylüyor. Bu konuda doktorunuzdan bilgi almakta fayda var.