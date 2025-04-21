Hamilelikte tere yenir mi, gebeyken tere yemek zararlı mı?

Tere Nedir ve Terenin Faydaları Nelerdir?

Tere, turpgiller familyasından olan yenilebilir yeşil bir bitkidir. Terenin anavatanı kaynaklarda Mısır ve Güneydoğu Asya olarak geçer. Fakat bugün, dünyanın pek çok yerinde yetiştirildiği bilinen terenin yağları, kökleri ve yaprakları kullanılabilir. Ancak terenin en yaygın kullanımı, salatalarda ve sandviçlerde karşımıza çıkar. Tere görüntüsü nedeniyle pek çok bitkiye benzer. Tadı ile ayırt edebileceğimiz tere, keskin lezzete sahiptir. Biberimsi tadıyla dikkat çeken tere, insan sağlığı için oldukça faydalı bir sebze. Öncelikle terenin içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunduğunu söyleyelim. C vitaminin yanında terede bulunan faydalı maddeler saymakla bitmez. Tere aynı zamanda bir demir deposu… Ayrıca içeriğinde iyot ve kükürtte bulunduran tere, düşük kalorili olmasıyla da dikkat çekiyor. Besin değeri açısından zengin olan terenin faydaları şu şekilde sıralanabilir;

- İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan tere, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur. Olası enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır. Bu nedenle kış aylarında tükettiğiniz tere sizi soğuk algınlıklarından koruyacaktır.

- Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri sayesine kalp damar sağlığına olumlu etki eder.

- Kan şekerini ve kötü kolesterolü düşürdüğü bilinen tere diyabet tedavisinde de oldukça etkilidir.

- Antioksidan özelliği sayesinde karaciğeri temizler. Bu nedenle karaciğer yağlanması rahatsızlığı yaşayanların tere tüketmesi önerilir.

- İdrar söktürücü etkisi sayesinde ödem oluşumunu engeller.

- Metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamanıza yardımcı olur.

- Sindirim sistemini destekler.

- Tere tohumları, astım ve öksürüğe iyi gelir.

- Toksinler ve ağıt metallere karşı korur.

Bunca faydası olan tereyi elbette hamileler de tüketmek isteyecektir. Ancak yine de tedirginlik duyan anne adayları, gebeyken tere yemek doğru mu yoksa hamilelikte tere yemek zararlı mı sorusuna cevap ararlar. Gebelik sürecinde terenin önerilip önerilmediği ile ilgili detayları sizler için paylaştık.