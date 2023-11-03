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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hamsinin kilosu 40 liraya düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Hamsinin kilosu 40 liraya düştü

        Yaşanan bolluk sebebiyle hamsinin kilosu 100 liradan 40 liraya düştü. Balıkçılar, deniz sıcaklığının düşmesiyle farklı balık türlerinin de tezgahlarda yer almasını bekliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:24 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:30
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        Kilosu 40 liraya düştü
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        1 Eylül 2023 tarihinde denizlerde başlayan av sezonuyla balıkçıların ağlarına hamsi takılmaya devam ediyor. Balıkçıların ağları hamsi bolluğundan ötürü tezgahlardaki fiyatlarda düşüşe neden oluyor. Hamsinin ilk çıktığı zamanlarda kilosu 100 TL’de satışa çıkarken, şu anda yerli hamsinin fiyatı 40 TL’den alıcı buluyor. Balıklardaki fiyatlar vatandaşların yüzünü güldürse de balıkçılar tezgahlarında farklı tür balıklar olmasını istiyor. Deniz suyunun soğumaması nedeniyle balık türleri yüzeye çıkmıyor. Balıkçılar denizlerin soğumasını bekliyor.

        'KÜRESEL ISINMA ETKİLEDİ'

        12 senedir balıkçılıkla uğraşan Kadir Vural, denizlerin soğumasıyla balık tezgahlarının çeşitlilik anlamında artacağını ifade ederek “Balıkların azalmasını küresel ısınmaya bağlıyoruz. Kasım ayına girmiş bulunmaktayız ve balık çeşitleri çıkmadı. Hamsi, istavrit, mezgit bu çeşitlerden devam ediyoruz. Geçen seneye nazaran balık çeşitlerinin az olması, istavritin büyümemesi, hamsinin büyümemesi ve çinakopun olmaması bunları da küresel ısınmaya bağlıyorum. Denizlerin daha soğuduğu da yok. Hemen hemen 20 derece havalar" ifadelerini kullandı.

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        #hamsi fiyatı
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