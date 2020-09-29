Hamsi Pilavı nasıl yapılır? Hamsi Pilavı tarifi merak konusu oldu. İşte en güzel hamsili pilav tarifi



HAMSİ PİLAVI MALZEMELERİ

1,5 kilo hamsi

3 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1,5 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

Maydanoz

2 su bardağı sıcak su ( pilav için )

Tereyağı

Sıvı yağ

HAMSİ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Hamsiler güzelce ayıklanır ve kılçıkları temizlenip yıkanır.

Hamsiler suda bekletilir ve tuz, limon suyu eklenir. Bu sayede hamsi kokusu pilava sinmez. En az 20 dakika.

Kuş üzümleri bir kaseye alınıp ılık suda bekletilir.

Pirinçler yıkanıp sıcak suda tuz eklenip bekletilir.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ koyulur. Soğanlar eklenip kavrulur.

Fıstıklar eklenip kavurmaya devam edilir.

Kuş üzümlerinin suyu süzülür ve tencereye eklenir.

Karabiber, yenibahar, tuz eklenir.

Pirinçler eklenip suyu da eklenip kısık ateşte pişirilir.

Pişince maydanoz eklenip karıştırılır.

Borcam tereyağıyla iyice yağlanır ve hamsiler dizilir.

İç harcı eklenip gene hamsi dizilir.

Üzerine çok az sıvı yağ dökülür.

180 derece fırında 25 dakika kızarana kadar pişirilir. Bende bir Rizeli olarak yöresel yemeğimizi paylaşmak istedim. Afiyet olsun.