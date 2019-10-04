Hamur tarifi, nasıl yapılır?

Mayalı hamuru her türlü hamur işlerinde kullanabilmek mümkündür. Poğaça, börek, pide açma gibi.
Hamur Tarifi Malzemeleri:
- 5 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 paket yaş maya
- 1 su bardağı ılık su
- 1 yumurta
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
Hamur Tarifi Hazırlanması:
- Bir kaba ılık su, ılık sütü, yumurtanın beyazı, zeytinyağı ve yaş maya konulur.
- Elle karıştırılır.
- Daha sonra tuz, şeker eklenir ve un azar azar yedirilerek karıştırılmaya devam edilir.
- Ele yapışma bitince hamur kıvama gelmiştir.
- Kıvam alınca mayalanması için üzeri örtülerek mayalanmaya bırakılır.
- 15-20 dakika sonra hamur mayalanmış olur.
- Artık yapmak istediğiniz hamur işine geçebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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