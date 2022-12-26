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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Hamza isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

HAMZA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hamza ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hamza isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hamza isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HAMZA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hamza ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Aslan, güçlü adam. Heybetli, azametli. İslam tarihinde Hz. Muhammed'in amcası.

HAMZA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hamza ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hamza ismini koymak caizdir.

HAMZA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hamza ismini kullanan 112.830 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hamza ismini kullanan 21.488 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hamza ismini kullanan 6.093 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hamza ismini kullanan 4.195 kişi bulunmaktadır.

HAMZA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Hamza olanlar para kazanmak konusunda ustadır. Ancak kazandığı parayı da harcamayı çok severler. Yaratıcı ve üretken insanlardır. Çoğunlukla içgüdüleri ve hisleriyle hareket ederler. Nadir de olsa kuşkucu tarafları ortaya çıkmaktadır. Bu kuşkularına yenik düşmeleri de hayatında sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Aile ve arkadaşları onlar için önemlidir.