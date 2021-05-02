"CANIM İSTERSE YAPTIRIRIM"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Estetiğim yok. Herkes var zannediyor, inanmıyorlar. Bu konuda ciddi tepkiler alıyorum. Neredeyse hakaret ve linç derecesinde tepkiler... Olsa saklamam. Bu çok ayıp bir şeymiş gibi davranılıyor. Gerçekten yok. Canım isterse yaptırırım.