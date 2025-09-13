Habertürk
        Haberler Magazin Hande Erçel, Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan 21 gün sonra ilk paylaşımını yaptı - Magazin haberleri

        Hande Erçel, Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan 21 gün sonra ilk paylaşımını yaptı

        Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılığın ardından sosyal medya hesabından 21 gün sonra ilk paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 23:24 Güncelleme: 13.09.2025 - 23:41
        Ayrılık acısını atlattı
        Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıllık birlikteliği, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona ermişti.

        Ayrılık sonrası bazı söylentiler gündeme gelmişti. Bunlar arasında; "Hakan Sabancı’nın ihanet ettiği" ve "Hande Erçel’in evlilik isteğine Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın onay vermemesi" gibi iddialar yer alıyordu. Ancak Arzu Sabancı, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu açıklamıştı.

        İlişkisi sırasında sık sık paylaşımda bulanan Hande Erçel, ayrılık sonrası sosyal medyada tek bir paylaşımda bile bulunmadı.

        Hande Erçel, ayrılığın üzerinden tam 21 gün geçtikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erçel, ayna karşısında çekilmiş bir fotoğrafını yayımladı. Paylaşımı; "Hande Erçel, ayrılık acısını atlattı" şeklinde yorumlandı.

        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
