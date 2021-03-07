"CANLANDIRDIKLARIM BENİMLE YAŞIYOR"

Elle Dergisi'ne konuşan Erçel, "Rol bittikten sonra o kadın hayatından tamamen çıkıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Oynadığım her karakter arkadaşım olur. Ekran ömrü bitse de hepsi benimle yaşamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.