Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a gönderme gibi paylaşım!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisini noktalayan Hande Erçel, ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erçel'in paylaşımına takipçileri, "Resmen Murat'a mesaj göndermiş" yorumunu yaptı