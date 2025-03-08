Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Paris Moda Haftası’na katılan ünlü oyuncu Hande Erçel, İstanbul’a dönüşünde havalimanında objektiflere yansıdı.

Moda haftasıyla ilgili soruları yanıtlayan Hande Erçel, kıyafet seçimlerinin çok konuşulmasına dair, "Bu sefer böyle bir şey yapalım istedik. Çok da keyifli oldu, gerçekten güzel tepkiler aldık" dedi.

Muhabirlerin, sevgilisi Hakan Sabancı’nın Paris’te kendisine eşlik edip, etmediğiyle ilgili sorusuna ise "Hakan yanımda değildi. Çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz" yanıtını verdi.