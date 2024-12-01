Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya: Dansımız başlayalı iki yıl oldu
İki yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, birlikteliklerinin yıl dönümünü dans ettikleri karelerden oluşan bir videoyla kutladı
Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, birlikteliklerinin ikinci yılını kutladı.
Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile dans ederken çekilen fotoğraflardan oluşan videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.
"İYİ Kİ VARSIN OYUN ARKADAŞIM"
Hande Erçel, sevgilisine; "Dansımızla başlayalı ikinci yıl. İyi ki varsın oyun arkadaşım" sözleriyle seslendi. Hakan Sabancı da sevgilisinin bu paylaşımını sosyal medya hesabından yayımladı.