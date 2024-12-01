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        Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan ikinci yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

        Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya: Dansımız başlayalı iki yıl oldu

        İki yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, birlikteliklerinin yıl dönümünü dans ettikleri karelerden oluşan bir videoyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:56
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        "Dansımız başlayalı iki yıl oldu"
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        Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, birlikteliklerinin ikinci yılını kutladı.

        Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile dans ederken çekilen fotoğraflardan oluşan videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

        "İYİ Kİ VARSIN OYUN ARKADAŞIM"

        Hande Erçel, sevgilisine; "Dansımızla başlayalı ikinci yıl. İyi ki varsın oyun arkadaşım" sözleriyle seslendi. Hakan Sabancı da sevgilisinin bu paylaşımını sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
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