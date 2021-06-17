"TATİL ÇOK KEYİFLİYDİ"

"Her şey yolunda, her şey çok güzel" ifadelerini kullanan Erçel, Bürsin'le çıktıkları Maldivler tatili ile ilgili de konuştu. tv100'ün haberine göre; Ünlü oyuncu, "Tatil çok keyifliydi, güzeldi. O zaman çok ihtiyacımız vardı. Şimdi tekrar işe döndük" açıklamasını yaptı.

"EVLİLİK" AÇIKLAMASI

27 yaşındaki Hande Erçel, muhabirlerin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Şu an sadece işimizi yapıyoruz. Keyifli bir ilişkimiz var" demekle yetindi.