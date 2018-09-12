Hande Erçel ile Murat Dalkılıç arasındaki buzlar eridi

Kavga edip bir süredir görüşmeyen Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dalkılıç, evi terk eden oyuncuyu annesinin sağlık durumunu öğrenmek için arayınca ikilinin arasındaki buzlar eridi...