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Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile alakalı sorulara yanıt verdi. Erçel, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda." diyerek, Yıldırım ile ilişkisini doğruladı

HABERTURK.COM
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, kısa bir süre sonra Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İddiaların ardından Erçel, Etiler'de görüntülendi.
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    BİRLİKTELİĞİNİ DOĞRULADI

    Artık Yıldırım ile birlikteliğini saklamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda." diyerek, ilişkisini doğruladı.

    Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gerçekleştirdiği Londra turu için ise, "Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi." demekle yetindi. Daha sonra otomobiline yönelen Erçel, hızla oradan ayrıldı.
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    "ŞİMDİ KONUŞMAYALIM" DEMİŞTİ

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta gazetecilerin, "Kaan Bey ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna kaçamak cevaplar vermişti.

    Hande Erçel, "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen. Daha güzel bir zamanda sohbet ederiz." demekle yetinmişti.
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

    2019'da 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, daha önce Emirgan'daki bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobiline yönelmişti.
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    GAZETECİLERDEN KAÇAMADILAR

    Aynı otomobile binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermemek için hızlıca Erçel'in Beykoz'daki evine doğru yol almıştı. Anadolu Yakası'na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce şaşkınlıklarını gizleyememişti.

    Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ikili, daha sonra Hande Erçel'in evine gitmişti. Erçel, muhabirleri görünce yüzünü çevirmiş ve çift, soruları yanıtsız bırakmıştı.
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    BİRBİRLERİNİN ESKİ AŞKI!

    Ayrıca ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken 1 yıl önce sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Hadise, ardından oyuncu Hande Erçel'in eski aşkı Mehmet Dinçerler ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    SESSİZ SEDASIZ NİŞANLANDILAR

    Ocak ayında Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" diyen şarkıcı, sessiz sedasız nişanlanmıştı. Hadise, daha sonra nişan fotoğraflarını konserinde ilk kez ekrana yansıtarak, hayranlarına sürpriz yapmıştı.
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    MALDİVLER'DE İLAN EDİLEN AŞK BİTTİ

    Oyuncu Hande Erçel de Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştı. Çift, birlikteliklerini Maldivler'de ilan etmişti.

    Final yapan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başlayan arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşen Erçel ve Bürsin, ilişkilerini noktalamıştı.
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    "ÇAĞLA ŞIKEL-KAAN YILDIRIM" DEDİKODUSU

    Kaan Yıldırım'ın da Hadise ile ayrılmasından sonra Çağla Şıkel ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İkilinin geçtiğimiz yıl temmuz ayında Alaçatı'daki bir mekanda da samimi bir şekilde eğlenirken görüldüğü ifade edilmişti.
  • Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşkını doğruladı!

    "ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"

    Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok." diyerek, dedikodulara son noktayı koymuştu.

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