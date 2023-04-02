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Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, katıldığı bir davette giydiği sırt dekolteli tulumuyla dikkatleri üzerine çekti.

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  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!

    Şimdilerde Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında katıldığı bir davette tercih ettiği cesur tulumuyla adından söz ettirdi. Erçel’in sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Milano'ya gittiğini duyuran Hande Erçel, yapılan özel bir davete katıldı. Ünlü oyuncu davette siyah bir tulum giymeyi tercih etti. Sırt dekoltesi oldukça derin olan tulumla poz veren Hande Erçel, sevenlerinden tam not aldı.
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!

    1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğan ve halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam eden Hande Erçel’in son paylaşımlarına 2.8 milyon beğeni ve 15 binden fazla yorum geldi.
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!

    Geçtiğimiz günlerde Instagram'da 30 milyon takipçiye ulaşan Hande Erçel'in son pozlarına "Büyüleyici bir güzelliğin var", "Kombinin çok hoş", "Resmen göz kamaştırıyor" gibi yorumlar geldi.
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!

    İşte Hande Erçel'in son pozları...
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!
  • Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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