Şimdilerde Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında katıldığı bir davette tercih ettiği cesur tulumuyla adından söz ettirdi. Erçel’in sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.