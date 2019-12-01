Oyuncu Hande Erçel, İran Sineması’nın dünyaca ünlü yönetmenlerinden Hassan Fathi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Türk-İran ortak yapımı ‘Mest-i Aşk’ ile 2020 yılında beyazperdede olacak.

Filmde kimya hatun, 18 yaşlarında, Mevlana ile Kerra Hatun’un evlatlığıdır. Çocuk yaşta annesiz ve babasız kaldığından, Kimya’yı yanlarına almışlardır. Mevlana’nın öğretisine gönlünü vermiş, maneviyat yönünden güçlü bir kadındır. Güzeller güzeli kimya, Şems ile evlenir ve evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra da vefat eder.

Mevlana hayatta en çok sevdiği iki kişiyi bir ara getirmek ister. Kimya hatun sorgusuz sualsiz şems ile evlenmeyi kabul eder. Şems’i tanıdıkça gönlünün büyüklüğünü maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu ve bir çok delikanlıdan daha cesur yapısını tanıdıkça aşkı daha da büyür. 1 aydır çekimleri süren Mest-i Aşk filminin her sahnesinde, izleyenler bir masal dünyası içinde aşkın en saf haline tanıklık edecekler.

Güçlü senaryosu ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla daha gösterime girmeden çok konuşulan bir film haline gelen ‘Mest-i Aşk’ uluslararası sinema camiasında da merak konusu...