Türkiye - İran ortak yapımı 'Mevlana'

İran sinemasının ödüllü yönetmeni Hasan Fathi'nin yeni filmi Türkiye - İran ortak yapımı 'Mest-i Aşk'ın çekimleri tamamlandı. Yapımcılığını ENG Yapım Medya ve Simarya Film'in üstlendiği filmde başrolleri Bensu Soral (Meryem),Boran Kuzum (Alaeddin),Burak Tozkoparan (Sultan Veled),Hande Erçel (Kimya Hatun),İbrahim Çelikkol (İskender),Parsa Pirouzfar (Mevlana) Selma Ergeç (Kerra Hatun) Shahab Hosseini (Şems) paylaştı.
Senaryosu ise Hasan Fathi ve Farhad Tohidi'nin yazdığı, Celalettin Muhammad Belhi'nin (Mevlana) irfan yolundaki serüvenini anlatan 'Mest-i Aşk', gösterime 2020'de girecek.
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