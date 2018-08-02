BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün devreye girem Mars- Uranüs dik açısıyla gergin ve beklenmedik olaylara açık olacağız. Bu dönemde tepkilerimiz yüksek olabilir. Sonuçları düşünmeden harekete geçebilir, agresif düşüncelerle kızgın olabiliriz. Randevular iptal olabilir, telefonlar, bilgisayar bozulabilir. Elektrikle ilgili sıkıntılar oluşabilir. Patlamalar, kazalar, yangınlar, sakarlıklar artabilir. Askeri konularda beklenmedik olaylar oluşabilir. Olumsuz hava koşulları ve depremler bu dönemde görülebilir. Etrafımızda olup biten olaylara sert tepkiler vereceğimiz ve kolaylıkla sakinleşmeyeceğimiz bir dönem. Bu yüzden bu hafta ve önümüzdeki hafta enerjimizi daha kontrollü kullanmalı, iletişimimizde ve eylemlerimizde yıkıcı değil yapıcı olmaya çalışmalıyız.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; iyimser, yerinde duramayan, kendine aşırı güvenen bir insansınız. Bu aşırı güven yüzünden özel hayatınızda bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Yaşam boyunca şansınız hep açık olacak ama sabretmeyi kesinlikle öğrenmelisiniz. Bu sene, enerjinizi ortaya koyduğunuz işlerde daha dikkatli ve risksiz adımlar atmalısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün parasal konularda risk almaktan kaçının, yine geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, işten elde edilecek gelirlerinizde enerjinizi parasal konularda iyi kontrol etmeye çalışmalısınız. Gerginlikler ters tepkilere neden olabilir. Köprüleri çabuk yıkabilirsiniz. Bu dönem en çok bu konulara dikkat etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyer mücadeleleriniz risk almanızı ve düşünmeden hareket etmenizi sağlayabilir. Göz önünde olacağınız yerlerde, iş hayatınızda tehlikelere ve bazı değişimlere hazır olmalısınız. Vereceğiniz tepkiler en çok size ve statünüze zarar verebilir. Bu dönem esnekliğinizi koruyun ve karşınıza gelecek olan olaylarda ani davranışlardan kaçının.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hem ailevi konularınıza, hem de iletişimsel işlerinize eğileceksiniz. Seyahat halindeyseniz, tatildeyseniz beklenmedik olayların sizi sinirlendirmesine izin vermeyin. Araba kullanırken dikkatli olun, enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bu dönem en çok bu etkiye dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki değişimler, parasal harcamalarınızı hızlandırabilir ve size bu alanda risk aldırabilir. Ödemelerinizden kaynaklı olarak sosyal ortamlarınızda kolay tepkiler vermeye ve kendinizi kontrol etmeye zorlanabilirsiniz. Bir arkadaşınızın başına gelecek bir olay sizi etkileyebilir. Bu dönemde kimseden borç almayın ve vermeyin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hem ortaklı işleriniz ve projelerinizde, hem de özel hayatınızda bazı gerilimlere ve riskli durumlara açık olacaksınız. Enerjinizi istediğiniz gibi kontrol etmek kolay olmayacak. Göz önünde olacağınız ortamlarda sevdiğiniz insanla çatışma ve sürtüşmelerden uzak durun, bu dönemde risk almayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş mücadeleleriniz, uğraşılarınız sinirinizi bozabilir. İş alanlarınızdaki değişimler, beklenmedik koşullara gereğinden fazla tepki verebilir, risk almak isteyebilirsiniz ama bunu yapmamalısınız. İş seyahatlerinize dikkat edin, tanımadığınız insanlarla aranızda takışmalar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dönemde riskli adımlardan kaçınmalısınız. Beklenmedik olaylarla tehlikeli durumları körükleyebilirsiniz. Spor yaparken, hobilerinizle ilgilenirken, eşinizin arkadaşlarıyla olan bağlantılarınızda dikkatli olun. Özel hayatınıza, başınıza gelecek durumlara karşı hazırlıklı olmalı, ters tepkilerden kaçınmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev, ailenizde önemli değişimler, özel hayatınızda bazı risk içeren olayları karşınıza getirebilir. Partnerinizle anlaşmak kolay olmayabilir veya onun kariyeriyle ilgili konular yüzünden aile hayatınızda huzursuzluklar yaşanabilir. Özel hayatınızda ani kararlar almamaya çalışın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizin sağlık sorunları ve sıkıntıları ani riskler almanıza neden olabilir. Yine iş alanlarınızda bazı sorunlara açık olabilirsiniz. Kazalara ve risk almaya yatkın olacağınız için bugünlerde araba kullanırken dikkatli olmalısınız. Ayrıca iletişiminize dikkat edin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda biraz zorlayıcı etkilerle başlayabilir sevgili Oğlaklar. Eğlence, çocuk ve aşk evinizdeki değişimler, sürpriz gelişmeler harcamalarınızı arttırabilir. Zorlanabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza, riskli girişimlere dikkat etmelisiniz. Bu dönem en çok bu etkiye dikkat edin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile hayatınızdaki değişimler, beklenmedik olaylar hızlı ve riskli kararları karşınıza getirebilir. Kısıtlamalara gelemeyebilirsiniz. Yine eşinizin kariyerindeki önemli değişimlere ters tepkiler vermeye meyilli olacaksınız. Aile hayatınızda kazalara dikkat edin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim alanlarınızda veya yakın çevrenizdeki değişimler bazı parasal kayıpları karşınıza getirebilir. Risk almak isteyecek, düşünmeden adımlar atmaya yatkın olacaksınız. Bu dönemde hızlı kararlar almayın ve kazalara, sakarlıklara davetiye çıkaracak ortamlardan ve işlerden uzak durun.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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