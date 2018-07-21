AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ay Akrep burcunda olacak. Gün içinde kararsızlıklarımız bizi yorabilir. Önemli kararlarda mantığımızla mı yoksa kalbimizle mi hareket etmemiz gerektiği konusunda kararsızlıklar oluşabilir. Duygusal olarak abartmaya, aşırı iyimserlikle hareket etmeye yatkın olacağız. Başkalarını düşünerek atılacak adımlar çevre ilişkilerimizde doğru köprüler kurmamızı sağlayabilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; sosyal, zeki, çok yönlü, sevgi dolu bir insansınız. Halkla ilişkiler ve insanlarla temas halinde olacağınız işler tam size göre. Sevdikleriniz için fazlasıyla endişeleniyorsunuz ama bazen bu konularda aşırıya kaçmaya meyillisiniz. Bu sene, hayatınızda çok büyük şanslar yakalayabilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınız bu kadar ön plandayken, eşinizin veya sevdiğiniz insanla ortaklaşa harcamalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda eğer çalışıyorsanız bugün isteksiz olabilirsiniz. Eğlenceli taraflarınızla, hayatın keyifli yönlerine odaklanmak isteyebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizin istek ve beklentilerine odaklanacaksınız. Romantizm ve gerçeklik arasında gidip gelebilir, iki duygu arasında dengeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi değiştirmeniz gereken bir dönem içindesiniz. Ev ve aile hayatınız size mutluluk verebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Tamamlamanız gereken işler öncelikli olacak. Sağlığınıza her ne kadar dikkat etseniz de, yakınlarınızla ve kendinizle ilgili en ufak bir sorunda kendinizi hemen bırakmaya meyillisiniz. Para harcamalarınız konusunda dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz aşkı hissetmeye ve keyifli aktivitelerde bulunmaya ihtiyacınız artabilir. Harcamalarınızı kontrol edemediğinizde içsel bir gerilim yaşıyorsunuz. Maddi konularda fazla cömert davranmaktan kaçınmanız gereken bir dönem içindesiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimle dolu hızlı bir haftanın ardından bugün, ev hayatınızda dinlenmeye odaklanabilirsiniz. Yine de gün içinde açık havada bulunmak, dolaşmak bedeninize iyi gelecek. Ailenizle, hayatınıza dair aldığınız kararlar üzerin yoğunlaşabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanız hep geçmiş konularda olmasına rağmen, bugün iletişiminiz artacak ve kendinizi kısa süreli aktif planlar içinde bulabilirsiniz. Herşey yolunda olmasına rağmen, belki de yapınızdan kaynaklı olarak devamlı bir sorun varmış hissine kapılıyorsunuz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki canlılık ve enerji henüz sizi tam anlamıyla rahatlatmış değil. Maddi konularda kafanız sürekli meşgul olacak, sorunlarınıza duygusal bir şekilde yaklaşacaksınız. Sosyal çevrenizde ve arkadaş ortamlarınızda para alışverişlerinize dikkat edin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki temponun giderek arttığı ve hızlandığı bir süreçtesiniz. Sevdikleriniz ve arkadaşlarınız size arka çıkabilir, kafanızı rahatlatmanıza yardımcı olabilirler. Bugün kesinlikle evde durmamalı, içinizden geldiği gibi davranmaya çaba sarfetmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün duygularınızla başbaşa kalıp, fazla yorum yapmak istemeyebilirsiniz. Her tür anlamda bugün sessizliği tercih edecek, kafanızı dinlemek isteyeceksiniz. Heyecanlı başlayacak gününüz, tercihleriniz konusunda sizi zorlayabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa iş konularının önemini arttırdığı bir haftanın ardından bugün özellikle arkadaşlarınız ve çevrenizle bir arada olmak ve eğlenceli ortamlarda bulunmak istemeniz çok normal. Planlarınızı, hayatınızdaki değişimleri çevrenizle paylaşın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birçok alana yayılmış bulunuyorsunuz ve nereye yetişeceğinizi siz bile bilmiyorsunuz. Bugün iş konuları sizin için önemli olacak ve vaktinizi boş işlerle harcamayacaksınız. Hayatınızın önceliklerine göre elemeler yapmalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bunaldığınız ve uğraşmak zorunda kaldığınız işlerinizi bir kenara bırakacak, kendi istediklerinizin peşinden gideceksiniz. Kafanızı toplamak ve bilmediğiniz yerlerde dolaşmak hoşunuza gidecek, iş hayatınızın gereklilikleri sizi hızlı bir döneme hazırlıyor.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ