HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya Ay Balık burcundayken sanatsal, tembel ve biraz kararsız etkilerle başlayabiliriz. Bu haftabaşı başka insanlar için birşeyler yapmak önem kazanırken, duygu ve mantığımız arasında gitgeller olabilir. Bu hafta Perşembe günü Mars- Uranüs dik açısıyla riskli adımlardan, işlerden kaçınmalı, sakarlıklara, kazalara, patlayıcı ortam ve durumlara karşı dikkatli olmalıyız.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; kendinden emin, sezgili, gizemli ve kültürlü bir insansınız. Ticaret alanında şansınız çok yüksek. Ne işle uğraşırsanız uğraşın, sezgileriniz hep devrede olsun. Tartışmalardan keyif alıyorsunuz. Gizemli ve bilgi içeren konular çok fazla ilginizi çekiyor. Bu sene, işlerinizde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya biraz hayalci ve geri planda duracağınız etkilerle başlıyorsunuz. Bir çok konuda duygularınızı ve düşüncelerinizi kendinize saklayabilirsiniz. Hayal gücünüz yüksek olacak. Sizin için özel olan ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklarınız olabilir. Hayatın olumlu yanlarına odaklanın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşı sosyal çevrenizde ve arkadaş ortamlarınızda sempatik ve iyimser tavırlarınızı sürdüreceksiniz. Eviniz ve aileniz için yapmanız gerekenler arkadaş ortamlarınızda rahat hareket etmenize engel olabilir. Aynı anda bir çok işi halledemeyeceğinizi görmeli ve planlarınızı bu hafta buna göre oluşturmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşı kariyerinizde ve iş ortamlarınızda rahat ve düşünceli yaklaşımlarınızla kendi şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Bulunacağınız ortamlarda değişik koşulların işinize yarayacağını bilmelisiniz. Çevrenizi iyi organize etmelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşı farklı yerlerde bulunmak ve değişik insanlarla vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Sizin bu uzak yerlere gitme isteğiniz veya yaptığınız planlar, aslında sıkılganlığınız ve isteksizliğinizle ilgili olabilir. Hayatın daha çok verimli ve üretken alanlarına yoğunlaşmak isteyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşı para konularında eliniz açık olabilir. Düşündüğünüzden daha çok para harcayabilir veya ortaya çıkacak bir ödeme konusunda eşinize yardım etmek isteyebilirsiniz. Sağlığınız için yapacağınız ödemelerden korkmayın, unutmayın kendinize yatırım yapıyorsunuz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşında sevdiğiniz insanla veya eşinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yaptığınız işlerde başkalarından destek ve onay almak isteyebilirsiniz. Yalnız geçmiş olaylara fazla takılı olmanız destek alacağınız insanlarla gerilimlere neden olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşı yapılması gereken günlük işlerinizde daha planlı ve organize olmanız gerekecek. İşlerinizde sorumluluklarınızı bilerek ilerlemelisiniz. Kariyerinize dair güzel destekler altındasınız ama enerjinizi biraz daha yükseltmeniz gerekebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta iş ortamlarınızdan ve bu alandaki oluşumlardan vakit bulabilirseniz, kendi özel hayatınıza gereken özeni gösterebilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı şeyler kafanıza takılabilir. Hayatın tadını çıkarmak, hobilerinize yönelmek isterken bu hafta iş ve sosyal çevre işleriniz sizi gerilime sürükleyebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşı göz önünde olduğunuz bir dönem olmasına rağmen, evinizin ve ailenizin tadını çıkarmayı isteyeceksiniz. Verilmiş sözleriniz varsa bu haftabaşı bu sözler sizi zorlayabilir. Başka insanlarla uğraşmak yerine yeni gelen haftayı ailevi konulara yönelerek huzurla karşılayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta yakın çevrenizde bulunan insanlarla temas halinde olmak isteyeceksiniz. Uzun zamandır görmediğiniz veya ihmal ettiğiniz kişilerle bir arada olmak önemli olabilir. Planlarınızı iyi ayarlayın keza parasal konular sizi sıkıştırabilir ve üzerinizde stres yaratabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşı maddi konular hayatınızda daha ağırlıklı olabilir. Ortaklaşa para alanlarınızda tutumlusunuz ama konu sizin paranıza gelince biraz dağınık etkiler altındasınız. Bu aralar işinize gelen destekler sizi sevindirecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftabaşı Ay sizin burcunuzda ilerlerken keyfiniz yerinde olacak. İş hayatınızda konuştuklarınız, yanlış ifadeler başınıza iş açabilir. Başkalarının hayatı konusunda tutarlısınız ama iş kendi hayatınıza gelince aynı tutarlılığı ve düzeni gösteremeyebilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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