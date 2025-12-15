Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Hande Yener 1800 kişiyi dans ettirdi

        Hande Yener 1800 kişiyi dans ettirdi

        Hande Yener, elektronik müziğin dünyaca tanınmış isimlerinden Islandman ve enerjik performanslarıyla dikkat çeken Disko Kebap, önceki akşam Binbirdirek Sarnıcı'nda müzikseverlerle buluştu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 00:29 Güncelleme: 15.12.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hande Yener 1800 kişiyi dans ettirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hep Yeni Kal, yılın son etkinliğini 13 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul’un ikonik mekânlarından Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleştirdi. Aralarında Ahsen Eroğlu, Didem Dayıcıoğu - Necip Memili, İlker Kızmaz, Miray Akay ve Umut Kurt’un da bulunduğu yaklaşık 1800 kişinin katıldığı gecenin yıldızı Hande Yener oldu.

        Yener, sevilen şarkıları ve güçlü sahne enerjisiyle coşkuyu en üst seviyeye taşıdı. Elektronik müziğin uluslararası temsilcilerinden Islandman, dinleyicilere unutulmaz bir atmosfer yarattı. Açılış performansını üstlenen Disko Kebap ise ritmik ve dans dolu parçalarıyla tüm dinleyicileri dans ettirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HANDE YENER
        #Islandman
        #Disko Kebap
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı