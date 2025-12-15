Hande Yener 1800 kişiyi dans ettirdi

Hep Yeni Kal, yılın son etkinliğini 13 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul’un ikonik mekânlarından Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleştirdi. Aralarında Ahsen Eroğlu, Didem Dayıcıoğu - Necip Memili, İlker Kızmaz, Miray Akay ve Umut Kurt’un da bulunduğu yaklaşık 1800 kişinin katıldığı gecenin yıldızı Hande Yener oldu.

Yener, sevilen şarkıları ve güçlü sahne enerjisiyle coşkuyu en üst seviyeye taşıdı. Elektronik müziğin uluslararası temsilcilerinden Islandman, dinleyicilere unutulmaz bir atmosfer yarattı. Açılış performansını üstlenen Disko Kebap ise ritmik ve dans dolu parçalarıyla tüm dinleyicileri dans ettirdi.