"YAN YANA GELECEK BİR ORTAM YOK"

Hande Yener, barışmalarına rağmen Demet Akalın'la neden bir araya gelmedikleri soruları üzerine sebep olarak koronavirüsü gösterdi.

Şarkıcı, "Nasıl bir arada olalım? Zaten bu koronavirüs patladı. Sonra herkes evine kapattı kendini. Tabi hal hatır soruyoruz. Birbirimizin fotoğraflarını beğenip, yorum yazıyoruz. Yan yana gelecek bir ortam yok. Hiçbir yere katılmıyorum, ödül töreninde de içeride oturmadım" diye konuştu.

Ayrıca ödülünü emekçi kadınlar adına aldığını söyleyen Yener, "Tüm emekçi kadınlar adına ödülü almak istiyorum. Kadınların sesi daha çok duyulsun istiyorum, özellikle şu son dönemde. Bizlere destek olan erkeklere de çok teşekkür ediyorum" dedi.