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Aslan burcu nasıl baba olur? (24 Temmuz-23 Ağustos)



Aslanlar geniş aileleri sevmezler, ya hiç çocukları yoktur ya da tek çocuğu vardır. Sıcak, hoşgörülü mükemmel babalardır oysa. Terbiye konusunda uzun konferanslar verebilir ve çocuğu yola getirmek için ısrarlı davranabilir. Ama sonunda istediği saygıyı elde eder. Belki çocuklar babalarının kendini beğenmesi, her zaman haklı olması gibi huylarından nefret edebilir. Ve bu aranın gerilmesine sebep olabilir ama aslanın gururu kırılmadığı sürece her şey kolaylıkla halledilecektir.