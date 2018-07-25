Koç burcu nasıl baba olur? (21 Mart - 20 Nisan)
Koçlar hükmetme huyu sayesinde ileriki yaşlarında çocuklarının hayatına çok müdahale etseler de sıcak ve eğlendirici babalardır. Çocuklarıyla arkadaş gibi gezip tozmayı, eğlenmeyi sever. Bebeğiniz için isteyebileceğiniz müşfik, gururlu, sıcak baba Koçtur.
Boğa burcu nasıl baba olur? (21 Nisan-21 Mayıs)
Boğa burcu erkekleri büyük ihtimalle erkek çocuk sahibi olmak isteyecektir. Ama kız çocuklarını da özel bir şefkatle koruyarak sevecektir. Onlar sevecen, sıcak, sempatik ve sabırlı babalardır. Çocukları için rahat bir gelecek hazırlamak isteyecektirler.
Sadece madde olarak fedakârlıkla kalmayıp zamanını, sevgisini ve ilgisini de çocuklarına adayacak yine de sıkı disiplin uygulama tarzından taviz vermeyecektir. Hele Boğa öfkesinin alevlendiği anlarda öfkesi dinene kadar dikkatli olun.
İkizler burcu nasıl baba olur? (22 Mayıs-21 Haziran)
Disiplinli bir baba değildir ama çocuklarla arası iyidir. Baskı yapmadan, arkadaş ve sırdaş olmayı bilen bir babadır. Kendi rutin bir yaşamdan hoşlanmadığı için çocukları ile ilişkileri de eğlenceli ve neşelidir. Bir gün eleştirdiği bir durumu başka bir gün takdir edebilir. Belki bu tezatlar çocukların kafasını karıştıracaktır ama ceza uygulamayı sevmeyen, eğlenceyi, macerayı seven bu baba çocukların hoşuna gidecektir.
Tabii bazen verdiği sözleri değişken karakteri sebebiyle hatırlamayacaktır. Bu da verdiği sözleri tutmamasına sebep olacaktır. Çocuklar faaliyetlerine engel olmaz, ayağına dolanmazlarsa bu onu daha memnun edecektir. Bilinçli bir şekilde gayret edip çocuklara sevgisini göstermeye dikkat etmeli, yoksa tipik ikizler soğukluğu çocukları sevildiklerini düşünmekten alıkoyacaktır.
Yengeç burcu nasıl baba olur?(22 Haziran-23 Temmuz)
Sabırlı yapıları nedeniyle mükemmel baba olurlar. Çocuklarının bütün problemleriyle yakından ilgili olacaktır. Yengeçler sevdiklerinin kendilerine dayanmadan ayakta durduklarını gördüklerinde diğer burçların aksine hüzünlenirler. Çünkü o dayanak olma işini mutlulukla yapmaktadır, bu görevin bitmesi onu yalnızlaştırır, sevdiklerini kaybettiği andaki gibi hırçınlaşır, o aksi Yengeç olur. Onun çocuklarının büyüdüğünü kavrayabilmesi zordur ama imkânsız değildir. Mükemmel baba Yengeç, çocuklarına karşı çok hassas davranacak, onlarla çocukluklarını paylaşacaktır.
Aslan burcu nasıl baba olur? (24 Temmuz-23 Ağustos)
Aslanlar geniş aileleri sevmezler, ya hiç çocukları yoktur ya da tek çocuğu vardır. Sıcak, hoşgörülü mükemmel babalardır oysa. Terbiye konusunda uzun konferanslar verebilir ve çocuğu yola getirmek için ısrarlı davranabilir. Ama sonunda istediği saygıyı elde eder. Belki çocuklar babalarının kendini beğenmesi, her zaman haklı olması gibi huylarından nefret edebilir. Ve bu aranın gerilmesine sebep olabilir ama aslanın gururu kırılmadığı sürece her şey kolaylıkla halledilecektir.
Başak burcu nasıl baba olur? (24 Ağustos-23 Eylül)
Başaklar baba olmak için deli divane olmazlar. Küçük bir aileleri olmasını isterler. Çocukları olunca çocuklarına çok düşkün olurlar. Sorumluluklarını ihmal etmez. Zeki ve kültürlü bir baba olarak, çocuklarının dersleriyle öğrenim hayatları boyunca yakından ilgilenir.
Düzenli ve disiplinli çocuklar yetiştirme arzusundadır. Muhtemelen çocukların daha küçük yaşta bir kütüphaneleri olacaktır. Çocuklarını pek şımartmazlar. Eleştiriye meyilli oluşu bazen çocuklarda olumsuz etkiler yapabilir. Üstelik başak sevgisini göstermede de pek başarılı değildir. Bunun için özel bir gayret sarf etmesi gerekir.
Terazi burcu nasıl baba olur?(24 Eylül-22 Ekim)
Sakin ve adaletli bir babadır. Çocuklarınız da babalarının çekiciliğine kapılacaklar, tartışmalarından nefret edeceklerdir. Terazi erkeği dört gözle çocuğu olmasını beklemez. Ama çocukları olduktan sonra çocuklarına deli gibi düşkün bir baba olacaktır. Ama bu sevgi hiçbir zaman eşine duyduğu aşkın yerini almayacaktır. Teraziler için önce eş sonra çocuklar gelir.
Akrep burcu nasıl baba olur? (23 Ekim-22 Kasım)
Sert bir baba, tembelliği affetmez. Çocuklar sahip olduklarının değerini bilmek zorunda. Otoriter olması çocukları tarafından hoş karşılanmasa da o çocuklarını düşündüğü için böyle davranmaktadır. Çocukları kendi ayakları üzerinde durmayı öğreneceklerdir.
Nazik, müşfik ve komik olabilir ama emredici tavırlarından vazgeçmez. Eğer duygusal çocukları varsa onlar için kırıcı olabilecek bu durum çocukların içe kapanmalarına ve psikolojik sorunları olmasına sebep olabilir. Ona usulünce çocukların durumu anlatılmalı ve hareketlerinde daha yumuşak olması istenmeli.
Yay burcu nasıl baba olur? (23 Kasım-22 Aralık)
Erkek çocuklarına daha yakınlık hissederler. Çocuklar büyükken daha rahat iletişim kurarlar. Daha çok bir arkadaş olacaktır, dışarıdaki özgür yaşamını onlarla paylaşacak ve yalnız kalmak istediklerinde bile yalnız bırakmayacaktır. Çocukların sırlarını merak edip, inceleyeceklerdir. Çocuklar kaçamak yaptığında sinirlenmek yerine bu durum onları eğlendirecektir.
Oğlak burcu nasıl baba olur?(23 Aralık-20 Ocak)
O tam bir babadır. Saygı ve itaat bekleyecek, karşılığında fedakar ve dürüst olacaktır. Onlar çocuklarını şımartmazlar gerektiğinde cezalandırmayı bilirler. Çocukların görevlerini yapıp yapmadıklarına dikkat edecektir ama onların faaliyetlerine de izin verecektir. Hatta oğlaklar dede olduklarında çok genç görünmeleri ve hissetmeleri sayesinde torunlarıyla da iyi irtibat içinde olurlar. Çocuklarının da kendi gibi güvenilir olmasını isterler.
Kova burcu nasıl baba olur? (21 Ocak-19 Şubat)
İyi bir dinleyicidir. Çocuklarının problemleri ne kadar çocuksu ve hayal ürünü olursa olsun onlarla ilgilenecektir. Çocukların matematik dersleriyle başları belada olmayacaktır muhtemelen çünkü problemleri çözecek bir babaları olacak.
Balık burcu nasıl baba olur? (20 Şubat-20 Mart)
Hayalci ve masalcı bir baba çocukların hoşuna gidecektir. Üstelik bu baba oyun oynamayı da çok seviyor. Sakin ve paylaşmayı bilen yapısı onu çocuklar için her şeyden önce iyi bir arkadaş kılacaktır. Anneleri cezalandırmaya hazırlanırken o çocukların dertlerini dinleyip çözüm bulmaya hazırlanacaktır. Gezmeler, kültürel faaliyetler, spor eğlenmek için ne varsa çocukları ile birlikte denemekten kaçmayacaktır.
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