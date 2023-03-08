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Haberler İş-Yaşam Hangi sektörün yıldızı parlayacak?
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Seçim sonrası borsanın seyri ne olur?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Trive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı oldu. Yaşanan deprem felaketinin borsaya etkisinin ele alındığı programda seçim öncesi ve sonrası gelişmelerin hisse senedi piyasalarına yansıması masaya yatırıldı. Borsa İstanbul'da geçen yıl yıldızı parlayan sektör ve şirketlerin değerlendirildiği programda Pazı, gelecek dönemde hangi sektör hisselerinin nasıl hareket edeceğine dair görüşlerini açıkladı.

Hangi sektörün yıldızı parlayacak?
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Trive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı oldu. Yaşanan deprem felaketinin borsaya etkisinin ele alındığı programda seçim öncesi ve sonrası gelişmelerin hisse senedi piyasalarına yansıması masaya yatırıldı. Borsa İstanbul'da geçen yıl yıldızı parlayan sektör ve şirketlerin değerlendirildiği programda Pazı, gelecek dönemde hangi sektör hisselerinin nasıl hareket edeceğine dair görüşlerini açıkladı.

İHRACATÇI ŞİRKETLER NASIL HAREKET EDER?

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin 2022 yılı 12 aylık bilançolarını yorumlayan Pazı, perakende, demir çelik, otomotiv, çimento ve bankacılıkla ilgili görüşlerini aktarırken hem yurtiçi hem global gelişmelerin bu sektörlere etkisini yorumladı. Özellikle artan enflasyon endişelerinin bu şirketlerin bilançolarına nasıl yansıyacağına dair görüşlerini paylaşan Pazı, kurdaki durağanlık ve artan maliyetler nedeniyle ihracatla ilgili endişeleri de değerlendirerek ihracatçı şirketlerle ilgili beklentini dile getirdi.

YENİ DÖNEMDE NE BELİRLEYİCİ OLACAK?

Pazı yeni dönemde borsada belirleyici unsurların ne olacağına dair soruları cevaplarken geçtiğimiz dönem gözde sektörlerin performanslarının devam edip etmeyeceği yönündeki tahminini paylaştı. Pazı ayrıca yeni dönemde deprem ve seçim gölgesinde yatırımcıların dikkat etmesi gereken unsurlara dikkat çekti.

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