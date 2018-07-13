Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti?

13.07.2018 - 15:43 | Güncelleme:

İşte en çok takipçi kaybeden ünlü isimler...

  • 1 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    1 | 27

    Twitter, dün yaptığı güncelleme ile bot ve spam hesaplara savaş açtı. Bu güncelleme ile birçok fenomen ve ünlü isim takipçi kayıplarına uğradı.

    İşte en çok takipçi kaybeden ünlü isimler...

  • 2 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
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    FATİH TERİM

    2 bin

  • 3 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    3 | 27

    BERNA LAÇİN

    3 bin

  • 4 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    4 | 27

    FAHRİYE EVCEN

    10 bin 

  • 5 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    5 | 27

    DANLA BİLİC

    14 bin

  • 6 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    6 | 27

    İREM DERİCİ

    17 bin

  • 7 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    7 | 27

    VOLKAN DEMİREL

    20 bin

  • 8 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    8 | 27

    ARDA TURAN

    22 bin

  • 9 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    9 | 27

    BURAK ÖZÇİVİT

    30 bin 

  • 10 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    10 | 27

    ŞAHAN GÖKBAKAR

    52 bin

  • 11 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    11 | 27

    HADİSE

    71 bin

  • 12 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    12 | 27

    TARKAN

    73 bin

  • 13 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    13 | 27

    LEVENT ÜZÜMCÜ

    77 bin

  • 14 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    14 | 27

    AHMET KURAL

    84 bin

  • 15 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    15 | 27

    ACUN ILICALI

    85 bin

  • 16 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    16 | 27

    GÜLBEN ERGEN

    100 bin

  • 17 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    17 | 27

    HÜLYA AVŞAR

    106 bin

  • 18 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    18 | 27

    DEMET AKALIN

    136 bin

  • 19 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    19 | 27

    NAZAN ÖNCEL

    143 bin

  • 20 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    20 | 27

    OKAN BAYÜLGEN

    146 bin

  • 21 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    21 | 27

    MERT FIRAT

    165 bin

  • 22 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    22 | 27

    HANDE YENER

    176 bin

  • 23 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    23 | 27

    NİHAT DOĞAN

    228 bin

  • 24 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    24 | 27

    CEM YILMAZ

    276 bin

  • 25 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    25 | 27

    GÖKHAN ÖZEN

    487 bin

  • 26 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    26 | 27

    DOĞUŞ

    600 bin

  • 27 Hangi ünlü kaç takipçi kaybetti? - Magazin haberleri
    27 | 27

    EMRE KAYA

    792 bin

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