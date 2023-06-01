PİZZA VE COLA

Pizza yağ oranı yüksek ve genellikle doymuş yağ içeren bir besindir. Doymuş yağ oranı yüksek besinleri tüketmek kalp hastalıkları risklerini artırabilir. Tuz ve baharat oranı yüksek olan pizza vücutta su tutulmasına neden olur.

Cola ve pizzanın beraber tüketilmesi ise vücuda aşırı şeker ve karbonhidrat yüklenmesine neden olur. Sindirim sistemini zorlayarak rahatsızlıklara neden olur ve çabuk acıkmasınızı sağlar.