Happy Center Çalışma Saatleri 2023

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler Happy Center Çalışma Saatleri 2023: Happy Center Market Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
ABONE OL

Happy Center çalışma saatleri 2023: Happy Center market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

1996 yılında perakende sektörüne giriş yapan Happy Center, günümüzde 190 şubesiyle müşterilerine hizmet sunmaktadır. “Alışveriş her yerden, mutlu alışverişler Happy’den yapılır” sloganıyla hizmete açılan Happy Center mağazaları, felsefesini gülümseyen yüz ambleminden almaktadır.

Happy Center Çalışma Saatleri 2023: Happy Center Market Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
HABERTURK.COM

Yeni şubeler açarak hız kesmeden büyümeye devam etmek isteyen Happy Center, Altun Şirketler Grubu bünyesinde hizmet sunan bir kuruluştur. İnternet üzerinden de online alışveriş imkanı sunan Happy Center, teknolojiden kozmetiğe manavdan et reyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Ayrıca belirli tarih aralıklarında yayınlanan Happy Center indirim bültenleriyle ürünleri çok daha uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Peki, Happy Center kaçta açılıyor, Happy Center kaçta kapanıyor, Happy Center çalışma saatleri 2023, Happy Center kaça kadar açık, Happy Center hafta sonu kaça kadar açık, Happy Center açılış saati, Happy Center kapanış saati, Happy Center hafta sonu çalışma saatleri kaçla kaç arasındadır? Happy Center çalışma saatleriyle ilgili tüm merak edilen detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Happy Center Çalışma Saatleri 2023

Mutlu müşteri, mutlu personel ve mutlu tedarikçi mottosuyla hizmet sunan Happy Center mağazaları başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve Balıkesir’deki mağazalarıyla hızlı bir yükseliş ivmesi yakalamıştır. Happy Center mağazalarının 2023 yılında çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır. Happy Center servis saatleri ise 09.00 ile 21.00 arasındadır.

Happy Center Kaçta Açılıyor?

Günün ilk ışıklarında, sabah saatlerinde alışveriş yapmayı tercih edenlerin en merak ettikleri konulardan biri de Happy Center mağazalarının açılış saatidir. Happy Center mağazaları haftanın yedi günü mesaiye saat 09.00’da başlamaktadır. Yani 09.00’dan itibaren mağazadan alışveriş yapabilirsiniz.

Happy Center Kaçta Kapanıyor?

Gün içerisinde alışverişe vakit bulamayanlar ya da iş dönüşü eli boş dönmek istemeyenler genellikle akşam vakitlerinde alışveriş yapmayı tercih etmektedir. Bu sebeple mağazanın kaçta kapandığı pek çok müşterinin merak ettiği konulardan biridir. Happy Center mağazaları genel olarak 22.00’da mesailerine son vermektedir.

Happy Center Kaça Kadar Açık?

Gün içerisinde on binlerce müşteriyi ağırlayan Happy Center mağazaları saat 22.00’a kadar hizmet vermektedir. Ayrıca mağazada vardiyalı çalışma sistemi olup öğle molası yoktur.

Happy Center Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Happy Center mağaza zincirleri hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri açısından herhangi bir farklılık göstermemektedir. Haftanın 7 günü rutin çalışma saatlerine sahip olan mağaza bu saat aralığı dini ve resmi bayramlarda da sürdürmektedir. Happy Center hafta sonu saat 22.00’a kadar açıktır.

Happy Center Açılış Saati

Happy Center mağazaları lokasyon fark etmeksizin belirli çalışma saatleri planlarına sahiptir. Tüm mağazalar için geçerli olan Happy Center açılış saati 09.00’dır.

Happy Center Kapanış Saati

Happy Center kapanış saati özellikle mağaza kapanmadan ihtiyaçlarını temin etmek isteyenler tarafından sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Happy Center kapanış saati 22.00 olup şubeler arası farklılık göstermeyen tek bir kapanış saati politikasına sahiptir. Yani muhitin kalabalık ya da tenha olması mağaza kapanış saatini etkilememektedir.

Happy Center Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Happy Center mağaza zincirleri hafta içi ve hafta sonu aynı çalışma saatlerine sahiptir. Sıklıkla müşteriler özellikle Pazar günleri mağazanın açık olup olmadığını sormaktadır. Happy Center cumartesi ve Pazar da müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Happy Center hafta sonları saat sabah 09.00 ile akşam 22.00 arasında açıktır.

Hafta içi: 09.00 – 22.00

Hafta sonu: 09 – 22.00

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş Bankası Çalışma Saatleri 2023: İş Bankası Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER İş Bankası çalışma saatleri 2023
Kargoist Kargo Çalışma Saatleri 2023: Kargoist Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
MERAK EDİLENLER Kargoist Kargo çalışma saatleri 2023
Migros Çalışma Saatleri 2023: Migros Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER Migros çalışma saatleri 2023
MNG Kargo Çalışma Saatleri 2023: MNG Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
MERAK EDİLENLER MNG Kargo çalışma saatleri 2023
KARGOMsende Çalışma Saatleri 2023: KARGOMsende Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
MERAK EDİLENLER KARGOMsende çalışma saatleri 2023
PTT Çalışma Saatleri 2023: PTT Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER PTT çalışma saatleri 2023
Sürat Kargo Çalışma Saatleri 2023: Sürat Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
MERAK EDİLENLER Sürat Kargo çalışma saatleri 2023
ŞOK Çalışma Saatleri 2023: ŞOK Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER ŞOK çalışma saatleri 2023
UPS Kargo Çalışma Saatleri 2023: UPS Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
MERAK EDİLENLER UPS Kargo çalışma saatleri 2023
Vakıf Bankası Çalışma Saatleri 2023: Vakıfbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Vakıf Bankası çalışma saatleri 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.