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Haberler Merak Edilenler Migros Çalışma Saatleri 2023: Migros Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
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Migros çalışma saatleri 2023: Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizin önde gelen süpermarket zincirlerinden Migros'un temelleri 1954 yılında atılmıştır. “Ucuzluğun Kralı” mottosuyla nam salan İsviçre Migros baz alınarak ülkemizde kurulan Migros mağazaları bugünkü çağdaş perakendeciliğin önünü açmıştır.

Migros Çalışma Saatleri 2023: Migros Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
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1995 yılında ülkemizin önde gelen iş adamlarından Vehbi Koç’un hisselerini devralmasıyla hızlı bir yükseliş gösteren Migros günümüzde 2900 şubesiyle halka hizmet vermektedir. Yurtdışında yer alan mağazalarıyla da hizmet veren Migros’un çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Migros kaçta açılıyor, Migros kaçta kapanıyor, Migros kaça kadar açık, Migros çalışma saatleri 2023, Migros hafta sonu kaça kadar açık, Migros açılış saati, Migros kapanış saati, Migros hafta sonu çalışma saatleri nelerdir? Migros çalışma saatleriyle ilgili detaylı verilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Migros’un Tarihi

Ülkemizin en büyük gıda e-ticaret sitesi olan Migros Sanal Market pek çok müşteriye hitap etmektedir. Kampanyalardan haberdar olabileceğiniz Migros Sanal Market online market alışverişinin öncülerindendir. MM ve MMM Migros’larla ülkemizdeki büyük mağazacılığın kapıları Migros sayesinde aralanmıştır. 1991 yılında halka açık bir şirkete dönüşen Migros, hafta sonları da akşam 22.00’a kadar açık mağaza uygulamasını devreye soktu. Ayrıca sektörde bir ilk olan mikroskop uygulamasıyla indirimli alışverişi düzenli aralıklarla duyurmaya başladı. Ülkemiz adına sektörde pek çok ilke imza atan Migros mağaza zincirleri, günümüzde de hız kesmeden büyümeye devam etmektedir.

Migros Çalışma Saatleri 2023

Migros mağazalarının çalışma saatleri bulunduğu konuma ve muhitin kalabalık olup olmamasına göre değişmektedir. Çalışma saatlerinde genel olarak bahsetmek gerekirse saat 09.00 ile 22.00 arasındadır.

Migros Kaçta Açılıyor?

Kurumsal firmaların öncülerinden Migros mağazalarının açılış saati şubeler arasında farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar da genellikle büyük saat farkları olmayıp en fazla yarım saatlik bir oynama söz konusudur. Genellikle Migros’un açılış saatleri 09.00’dır.

Migros Kaçta Kapanıyor?

Halkın en merak ettiği soruların başında gelen Migros mağazalarının kapanış saatleridir. Özellikle evine işten boş dönmek istemeyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri olan mağaza kapanış saati çoğu mağaza için 22.00’dır. Genellikle avm tarzı işlek mekânlar 22.00’a kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Kimi şubelerde ise Migros mağazalarının kapanış saati 21.00 ya da 21.30’dur.

Migros Kaça Kadar Açık?

Avm tarzı kalabalık yerlerde Migros mağazasının kapanış saati daha geçtir. Genellikle Migros mağazalarının kapanış saati 22.00’dır. Ancak bu saat aralıkları kimi şubelerde 21.00’a kadar gerilemektedir.

Migros Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Migros mağazalarının çalışma prensibi hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynıdır. Hafta sonu da çalışma saatinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Vardiyalı çalışma saatleriyle hizmet sunan Migros mağazaları saat 22.00’a kadar açıktır. Resmi ve dini bayramlarda da hizmet sunan Migros’un hafta sonu çalışma saatleri hafta içiyle bir farklılık göstermemektedir.

Migros Açılış Saati

Migros açılış saati genellikle 08.30 ya da 09.00’dır. Ancak avmlerde yer alan Migros mağazaları avmlerin saat 10.00’da açılmasından dolayı saat 10.00’da hizmete başlamaktadır.

Migros Kapanış Saati

Migros süpermarket zincirleri spesifik bir kapanış saatine sahip değildir. Yani her mağazanın kendine has kapanış saati vardır. Saat farkları çok oynamamakla birlikte genellikle 21.30 ya da 22.00’dır. Ancak 21.00’da kapatan bazı şubeler de bulunmaktadır.

Migros Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Migros hafta sonu çalışma saatlerine kimi mağazalar 08.00’da başlarken kimi şubelerde 10.00’da başlamaktadır. Ancak genel olarak çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır.

Hafta içi: 09.00-22.00

Hafta sonu: 09.00-22.00

AVM’ler için: 10.00-22.00

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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