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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CarrefourSA Çalışma Saatleri 2025: CarrefourSA Market Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Saat Kaça Kadar Açık? (Hafta İçi ve Hafta Sonu) - Merak Edilenler Haberleri

        CarrefourSA çalışma saatleri 2025: CarrefourSA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        1993 yılında hizmete başlayan CarrefourSA, 1996 yılında Sabancı Holding ile Fransa merkezli Carrefour ortaklığında kurulmuştur. CarrefourSA ilk olarak İçerenköy semtinde hizmete başlamıştır. Aynı zamanda ülkemizde açılan ilk süpermarket unvanını da taşıyan CarrefourSA, birçok noktada müşterilerine ulaşmaktadır. Peki, CarrefourSA şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, CarrefourSA çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 17:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:01
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        CarrefourSA çalışma saatleri 2025
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        Ülkemizde 850’yi aşkın mağazasıyla hizmet sunan CarrefourSA süpermarket zincirleri, 2019 yılında yeni nesil market anlayışını temel alarak CarrefourSA Online Market ile internet dünyasına adım atmıştır. Peki, CarrefourSA çalışma saatleri 2025 kaçla kaç arasındadır, CarrefourSA kaçta açılıyor? CarrefourSA kaçta kapanıyor, kaça kadar açık ve hafta sonu kaça kadar açık? CarrefourSA açılış saati, CarrefourSA kapanış saati, CarrefourSA hafta sonu çalışma saatleri nelerdir? İşte CarrefourSA’nın merak edilen hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri.

        BİM çalışma saatleri 2023
        BİM çalışma saatleri 2023

        CarrefourSA Çalışma Saatleri 2025

        CarrefourSA, bölge ya da şubeye göre farlılık gösterdiğinden spesifik çalışma saatlerine sahip değildir. Avm tarzı alışveriş merkezleri diğer mağazalardan daha geç açıldığından dolayı sabah saat 10’da hizmet vermeye başlamaktadır. Ayrıca çalışma saatleri CarrefourSA mini ile CarrefourSA süpermarket zincirleri arasında da farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak bir çalışma saatinden bahsetmek gerekirse 08.00 ile 22.00 arası diyebiliriz.

        CarrefourSA Kaçta Açılıyor?

        CarrefourSA mağazalarının açılış saatleri bulundukları muhit açısında farklılık göstermektedir. Eğer CarrefourSA market zincirleri avm içerisinde yer alıyorsa avm açılış saatleri yani 10.00’da mesaiye başlamaktadır. Aynı şekilde kimi Carrefour mini marketleri de mesaiye 10.00’da başlar. Bunun dışındaki CarrefourSA market zincirleri genellikle 08.00’da açılmaktadır.

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        CarrefourSA Kaçta Kapanıyor?

        CarrefourSA market zincirlerinin kapanış saati genel olarak 22.00’dır. Ancak mesaiye 21.00 ya da 21.30’da son veren şubeler de yer almaktadır.

        CarrefourSA Kaça Kadar Açık?

        CarrefourSA süpermarketi saat 22.00’a kadar müşterilerine hizmet sunmaktadır. Vardiyalı sistemle çalışan mağaza çalışanları herhangi bir öğle molasına çıkmadıkları için saat 22.00’a kadar market kesintisiz hizmete devam eder. Özellikle işlek kesimlerde bu saate kadar çalışmaya devam eden mağazalar bazı şubelerde daha erken kapanabilmektedir.

        CarrefourSA Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

        Geniş ürün portföyü ile hemen hemen her kesime hitap eden CarrefourSA mağazaları hafta sonu da hafta içiyle aynı saatlerde hizmet vermektedir. Bu sebeple CarrefourSA market zincirleri hafta sonu da tıpkı hafta içi olduğu gibi akşam saat 22.00’da kapanmaktadır.

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        CarrefourSA Açılış Saati

        CarrefourSA’nın her mağazası aynı saatte hizmete başlıyor gibi bir ifade ne yazık ki kullanamayız. Bulunduğu lokasyona göre farklılık gösteren açılış saatlerine sahip olan mağazalar için ancak genel bir açılış saatinden söz edebiliriz. Bu sebeple CarrefourSA açılış saati ile ilgili 08.00 ile 10.00 arası değişiyor diyebiliriz. Yine de mağaza açılış saati genellemesi yapmak gerekirse 08.00’da hizmet vermeye başlıyor diyebiliriz.

        CarrefourSA Kapanış Saati

        CarrefourSA’nın kapanış saatinde açılış saati gibi büyük oynamalar söz konusu değildir. Genel itibariyle şubeler akşam saat 22.00’da hizmete son verirler. Tabi istisnai durumlarda bulunan şubeler de vardır.

        CarrefourSA Hafta Sonu Çalışma Saatleri

        Özellikle yoğun hayat temposuna sahip olan kişilerin en merak ettiği sorulardan biri de hafta sonu çalışma saatleridir. CarrefourSA’da hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri herhangi bir ayrıma sahip değildir. Haftanın 7 günü de aynı çalışma saati aralığında market hizmet vermektedir.

        Hafta içi: 08.00 – 22.00

        Hafta sonu: 08.00 – 22.00

        Avm içindeki CarrefourSA mağazaları: 10.00 – 22.00

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