Ülkemizde 850’yi aşkın mağazasıyla hizmet sunan CarrefourSA süpermarket zincirleri, 2019 yılında yeni nesil market anlayışını temel alarak CarrefourSA Online Market ile internet dünyasına adım atmıştır. Peki, CarrefourSA çalışma saatleri 2025 kaçla kaç arasındadır, CarrefourSA kaçta açılıyor? CarrefourSA kaçta kapanıyor, kaça kadar açık ve hafta sonu kaça kadar açık? CarrefourSA açılış saati, CarrefourSA kapanış saati, CarrefourSA hafta sonu çalışma saatleri nelerdir? İşte CarrefourSA’nın merak edilen hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri.

CarrefourSA Çalışma Saatleri 2025

CarrefourSA, bölge ya da şubeye göre farlılık gösterdiğinden spesifik çalışma saatlerine sahip değildir. Avm tarzı alışveriş merkezleri diğer mağazalardan daha geç açıldığından dolayı sabah saat 10’da hizmet vermeye başlamaktadır. Ayrıca çalışma saatleri CarrefourSA mini ile CarrefourSA süpermarket zincirleri arasında da farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak bir çalışma saatinden bahsetmek gerekirse 08.00 ile 22.00 arası diyebiliriz.

CarrefourSA Kaçta Açılıyor?

CarrefourSA mağazalarının açılış saatleri bulundukları muhit açısında farklılık göstermektedir. Eğer CarrefourSA market zincirleri avm içerisinde yer alıyorsa avm açılış saatleri yani 10.00’da mesaiye başlamaktadır. Aynı şekilde kimi Carrefour mini marketleri de mesaiye 10.00’da başlar. Bunun dışındaki CarrefourSA market zincirleri genellikle 08.00’da açılmaktadır.

REKLAM

CarrefourSA Kaçta Kapanıyor?

CarrefourSA market zincirlerinin kapanış saati genel olarak 22.00’dır. Ancak mesaiye 21.00 ya da 21.30’da son veren şubeler de yer almaktadır.